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18:50 (мск), источник: Informburo.kz

Дожди и грозы пройдут в ряде регионов Казахстана 30 июля

Местами возможен град, усиление ветра, на юге ожидается пыльная буря, на севере — ночью и утром туман.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 30 июля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане днём ожидается гроза, ветер 15−20 м/с, возможен град. Температура ночью составит 12−14 градусов тепла, днём 26−28 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 15−17 градусов тепла, днём 29−31 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 19−21 градус тепла, днём 34−36 жары.

В Акмолинской области ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15−25 м/с, ночью и утром туман. Температура ночью 13−18 градусов тепла, днём 18−23 тепла.

В Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16−21 градус тепла, днём 32−37 жары.

На территории Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла, днём 29−34 тепла.

В Атырауской области ночью местами ожидается гроза. Температура воздуха ночью составит 22−27 градусов тепла, днём 34−39 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью 7−12 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

В Жамбылской области ожидается гроза, возможен град, местами усиление ветра до 15−20 м/с, пыльная буря. Температура воздуха ночью 15−20 градусов тепла, днём 31−36 жары.

На территории Западно-Казахстанской области гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 градуса тепла, днём 30−35 жары.

В Карагандинской области ожидается гроза. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов тепла, днём 22−27 тепла.

В Костанайской области местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 12−17 градусов тепла, днём 20−25 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами сохраняется ветер 15−20 м/с, пыльная буря. Температура ночью 19−24 градуса тепла, днём 30−35 тепла.

На территории Мангистауской области ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 23−28 градусов тепла, днём 33−38 жары.

В Павлодарской области ожидается местами гроза, возможен град, усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 11−16 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

В Северо-Казахстанской области местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15−25 м/с, ночью и утром туман. Температура ночью 10−15 градусов тепла, днём 16−21 тепла.

В Туркестанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 19−24 градуса тепла, днём 33−38 жары.

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