Урал назван лидером по распространению ВИЧ в России
Наибольшее число людей с диагнозом ВИЧ в Уральском федеральном округе выявлено в Свердловской области.
Наибольшее число людей с диагнозом ВИЧ в Уральском федеральном округе выявлено в Свердловской области.
В Уральском федеральном округе растёт число людей, обретших диагноз ВИЧ в 2017 году. Тем временем в стране заражение ВИЧ идёт на спад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно статистическому сборнику Минздрава, в 2017 году впервые диагноз ВИЧ в России выявился в 58,4 случаях на 100 тыс. населения, из них 3,6 случаев на 100 тысяч выявления среди детей. Это менее, чем в 2016 году, когда среди взрослых было выявлено 59,2 на 100 тыс. населения, а среди детей 4,4. В Уральском федеральном округе в 2017 году было обнаружено большее в России число
Наибольшее число заражение ВИЧ зарегистрировано в Свердловской области: 143,6 на 100 тыс. населения, из них 9,4 — дети. Далее по нисходящей идёт Тюменская область с 134,2
Если смотреть не на удельное число кратное 100 тысячам населения, а на абсолютное, то пальма первенства по числу выявления ВИЧ — у Сибирского федерального округа.