Урал назван лидером по распространению ВИЧ в России

Согласно статистическому сборнику Минздрава, в 2017 году впервые диагноз ВИЧ в России выявился в 58,4 случаях на 100 тыс. населения, из них 3,6 случаев на 100 тысяч выявления среди детей. Это менее, чем в 2016 году, когда среди взрослых было выявлено 59,2 на 100 тыс. населения, а среди детей 4,4. В Уральском федеральном округе в 2017 году было обнаружено большее в России число ВИЧ-инфицированных в расчёте на 100 тыс. населения, 117,5 тогда как в 2016 году их было 116. То есть, когда заражения ВИЧ в целом по стране падают, на Урале они растут.