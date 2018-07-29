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20:07 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе восстановили подачу воды — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Водоснабжение во всех районах Севастополя восстановлено, сообщает пресс-служба городского правительства.

Отмечается, что система водоснабжения работает в штатном режиме. «Если имеются перебои с водой, это связано с локальными техническими вопросами, которые будут разрешены в кратчайшие сроки», — добавили в пресс-службе.

В этом случае горожанам рекомендуют общаться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось о возможных перебоях в подаче воды в Севастополе 29 июля, которые могли возникнуть из-за паводка на реке Черная.

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