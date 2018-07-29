В Севастополе восстановили подачу воды — власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Водоснабжение во всех районах Севастополя восстановлено, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Водоснабжение во всех районах Севастополя восстановлено, сообщает
Отмечается, что система водоснабжения работает в штатном режиме. «Если имеются перебои с водой, это связано с локальными техническими вопросами, которые будут разрешены в кратчайшие сроки», — добавили в
В этом случае горожанам рекомендуют общаться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось о возможных перебоях в подаче воды в Севастополе 29 июля, которые могли возникнуть