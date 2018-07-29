16-летний подросток-мотоциклист погиб в ДТП в Кемеровской области

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла 28 июля около 22:00. Предварительно установлено, что на нерегулируемом перекрестке 50-летний водитель автомобиля Pontiac при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении прямо. В результате последний получил травмы несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили личность погибшего и то, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел государственного регистрационного знака. Кроме того, подросток не имел водительского удостоверения, а также в момент ДТП на нем не было защитной экипировки.