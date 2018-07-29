16-летний подросток-мотоциклист погиб в ДТП в Кемеровской области
Водитель авто не предоставил ребенку преимущество в движении и они столкнулись лоб в лоб.
Водитель авто не предоставил ребенку преимущество в движении и они столкнулись лоб в лоб.
В Кемеровской области полицейские проводят проверку по факту ДТП, произошедшем на проспекте Шахтеров в Прокопьевске, в котором погиб 16-летний водитель мотоцикла Racer.
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Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили личность погибшего и то, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел государственного регистрационного знака. Кроме того, подросток не имел водительского удостоверения, а также в момент ДТП на нем не было защитной экипировки.