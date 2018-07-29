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18:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

16-летний подросток-мотоциклист погиб в ДТП в Кемеровской области

Водитель авто не предоставил ребенку преимущество в движении и они столкнулись лоб в лоб.

В Кемеровской области полицейские проводят проверку по факту ДТП, произошедшем на проспекте Шахтеров в Прокопьевске, в котором погиб 16-летний водитель мотоцикла Racer.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла 28 июля около 22:00. Предварительно установлено, что на нерегулируемом перекрестке 50-летний водитель автомобиля Pontiac при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении прямо. В результате последний получил травмы несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили личность погибшего и то, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел государственного регистрационного знака. Кроме того, подросток не имел водительского удостоверения, а также в момент ДТП на нем не было защитной экипировки.

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