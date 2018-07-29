Не мешайте людям спать: мотоциклистов в Узбекистане предупредило ГУВД
ГУВД предупредило любителей «рычащей» мототехники о недопустимости ночных гонок.
ГУВД предупредило любителей «рычащей» мототехники о недопустимости ночных гонок.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента было вынуждено отреагировать на многочисленные жалобы столичных жителей в адрес мотоциклистов, которые нарушают спокойствие граждан.
«В ГУВД города Ташкента регулярно поступают жалобы от жителей столицы, которым рев моторов ваших мотоциклов мешает спать», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что чаще всего обращаются с жалобами матери маленьких детей, пожилые люди и те, кто заботится о своих тяжело больных родственниках.
«Уважайте других людей, считайтесь с их интересами и правом на спокойный отдых и здоровый сон», — обращается ГУВД на своей странице к любителям «рычащей» мототехники.
Ведомство убедительно просит мотоциклистов не устраивать в вечернее и тем более в ночное время гонок и групповой езды по улицам города.