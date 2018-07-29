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19:01 (мск), источник: Sputnik

Не мешайте людям спать: мотоциклистов в Узбекистане предупредило ГУВД

ГУВД предупредило любителей «рычащей» мототехники о недопустимости ночных гонок.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента было вынуждено отреагировать на многочисленные жалобы столичных жителей в адрес мотоциклистов, которые нарушают спокойствие граждан.

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«В ГУВД города Ташкента регулярно поступают жалобы от жителей столицы, которым рев моторов ваших мотоциклов мешает спать», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что чаще всего обращаются с жалобами матери маленьких детей, пожилые люди и те, кто заботится о своих тяжело больных родственниках.

«Уважайте других людей, считайтесь с их интересами и правом на спокойный отдых и здоровый сон», — обращается ГУВД на своей странице к любителям «рычащей» мототехники.

Ведомство убедительно просит мотоциклистов не устраивать в вечернее и тем более в ночное время гонок и групповой езды по улицам города.

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