Дети российских олигархов покинули британские школы

По подсчетам ISC, в 2015 году в британских школах училось 2795 российских детей, в апреле 2018 года их число снизилось до 1699. В Совете не уточнили, с чем связаны такие цифры. Издание пишет, что все дело в постоянно ухудшающихся последние годы отношениях Великобритании и России. «Экономические реалии новой Холодной войны начинают кусаться», — сказано в тексте.

В апреле Россотрудничество запустило проект под названием Highly Likely Welcome Back, или «Пора домой!», в рамках которого предложило учащимся в иностранных вузах студентам вернуться в Россию и продолжить обучение в крупных отечественных университетах вроде МГИМО. В первую очередь, программа была направлена на учащихся в Великобритании.