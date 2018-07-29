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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Дети российских олигархов покинули британские школы

Число обучающихся в британских школах детей из России за последние три года уменьшилось на 40 процентов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Совета независимых школ (ISC), который представляет 1,3 тысячи частных учебных заведений в Великобритании.

По подсчетам ISC, в 2015 году в британских школах училось 2795 российских детей, в апреле 2018 года их число снизилось до 1699. В Совете не уточнили, с чем связаны такие цифры. Издание пишет, что все дело в постоянно ухудшающихся последние годы отношениях Великобритании и России. «Экономические реалии новой Холодной войны начинают кусаться», — сказано в тексте.

В апреле Россотрудничество запустило проект под названием Highly Likely Welcome Back, или «Пора домой!», в рамках которого предложило учащимся в иностранных вузах студентам вернуться в Россию и продолжить обучение в крупных отечественных университетах вроде МГИМО. В первую очередь, программа была направлена на учащихся в Великобритании.

Отношения Москвы и Лондона начали ухудшаться после присоединения Крыма и катастрофы малазийского боинга в небе над Донбассом, в которой западные страны обвинили Россию. Позднее страну заподозрили во вмешательстве выборы в США и Великобритании, а также в кибератаках по всему миру. Последний скандал был связан с отравлением «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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