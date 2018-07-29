Дети российских олигархов покинули британские школы

По подсчетам ISC, в 2015 году в британских школах училось 2795 российских детей, в апреле 2018 года их число снизилось до 1699. В Совете не уточнили, с чем связаны такие цифры. Издание пишет, что все дело в постоянно ухудшающихся последние годы отношениях Великобритании и России. «Экономические реалии новой Холодной войны начинают кусаться», — сказано в тексте.
В апреле Россотрудничество запустило проект под названием Highly Likely Welcome Back, или «Пора домой!», в рамках которого предложило учащимся в иностранных вузах студентам вернуться в Россию и продолжить обучение в крупных отечественных университетах вроде МГИМО. В первую очередь, программа была направлена на учащихся в Великобритании.
Отношения Москвы и Лондона начали ухудшаться после присоединения Крыма и катастрофы малазийского боинга в небе над Донбассом, в которой западные страны обвинили Россию. Позднее страну заподозрили во вмешательстве выборы в США и Великобритании, а также в кибератаках по всему миру. Последний скандал был связан с отравлением «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.