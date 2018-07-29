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21:50 (мск), источник: Sputnik.by

Огромный сом и барды со всей Беларуси: как прошла «Большая бард-рыбалка»

Более 5 тысяч человек собрались на праздник творчества и спорта, который по традиции принял поселок Грудичино в Быховском районе.

Источник: Sputnik.by

МОГИЛЕВ, 29 июля — Sputnik, Мария Зуева. IX Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» прошел с небывалым размахом.

Как всегда на берег Чигиринского водохранилища любители авторской песни съехались со всех уголков Беларуси. Также барды приехали из России, Германии, Польши и Украины. Среди участников бард-рыбалки и звездный одессит Борис Бурда. Он приехал на праздник в Грудичино уже второй раз. Помимо исполнения бардовских песен, телеведущий и знаток провел кулинарное шоу и дал мастер-класс по приготовлению блюд. Создатель «Большой бард-рыбалки» Сергей Кулягин и Борис Бурда поют дуэтом.

Еще один именитый гость «Большой бард-рыбалки» — Псой Короленко. Многие белорусы ехали сюда специально, чтобы услышать исполнение российского барда.

«Впечатления от концерта невероятные. Было много авторов. Но Псой — это нечто. Сюда стоило ехать уже потому, что он здесь пел. Это надо было видеть», — поделился гость из Гомеля Виктор. Псой Короленко на торжественном открытии «Большой бард-рыбалки».

Помимо профессиональных исполнителей, праздник посетили десятки любителей авторской песни. Они приняли участие в конкурсе «Гитара по кругу». Победители исполнили свои лучшие номера в большом вечернем концерте. Конкурс авторской песни «Гитара по кругу».

Большая бард-рыбалка длилась на протяжении трех дней. Многочисленные площадки приняли более 5 тысяч гостей. Многие отдыхали на празднике с ночевкой в палатках. Семья Васьковых приехала в Грудичино из Минска. Это уже их третья по счету бард-рыбалка.

«Я просто в восхищении. Это настоящий интеллектуально-культурный тренинг. Здесь настолько насыщенная программа, что просто боишься порой, как же успеть все увидеть и во всем поучаствовать. Мы всегда размещаемся на этой полянке. И многих соседей в палатках уже знаем. Видим некоторых из года в год. Даже бывало, что встречаешь здесь на бард-рыбалке кого-то из Минска, кого дома давно не видел», — рассказала гостья из столицы Светлана Васькова.

Еще больше, чем бардов, на празднике было желающих поудить и принять участие в конкурсе на самый большой улов. Чигиринское водохранилище никого не оставляло без добычи. Водоем сейчас на втором месте в топ-5 лучших мест для рыбалки в Беларуси. Потому по 1−2 кг приносили почти все участники конкурса судьям на взвешивание. Но настоящим героем праздника стал бобруйчанин Николай Шепетов. После двух часов рыбной ловли он в одиночку сумел достать их воды сома весом в 42,5 кг. Самый крупный улов «Большой бард-рыбалки» многих даже пугал.

«Неожиданно. Очень повезло. Много воевал с ним. Он боролся со мной, я с ним. Много сил потратил. Но повезло, удача. Ощущения очень сильные», — поделился рыбак сразу после рекордного улова.

На празднике каждый мог найти занятие по душе. Например, волейбол, брейн-ринг, танцы. И на многих площадках рядом с каждым мог оказаться звездный гость. Для «Большой бард-рыбалки» — это в порядке вещей. Например, в утренней зарядке участие принимала основательница фитнес-движения в Беларуси Наталья Новожилова. В Кубке по бегу — призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по марафону Степан Роговцов. Кстати, забег был благотворительным. Его организовали с целью привлечь внимание к проблеме возрождения архитектурной жемчужины Беларуси первой половины XVII века — Быховского замка. Поддержать идею приехали и парламентарии — Игорь Марзалюк и Ирина Акулович.

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