Огромный сом и барды со всей Беларуси: как прошла «Большая бард-рыбалка»
Более 5 тысяч человек собрались на праздник творчества и спорта, который по традиции принял поселок Грудичино в Быховском районе.
Более 5 тысяч человек собрались на праздник творчества и спорта, который по традиции принял поселок Грудичино в Быховском районе.
МОГИЛЕВ, 29 июля — Sputnik, Мария Зуева. IX Международный
Как всегда на берег Чигиринского водохранилища любители авторской песни съехались со всех уголков Беларуси. Также барды приехали из России, Германии, Польши и Украины. Среди участников
Еще один именитый гость «Большой бард-рыбалки» — Псой Короленко. Многие белорусы ехали сюда специально, чтобы услышать исполнение российского барда.
«Впечатления от концерта невероятные. Было много авторов. Но Псой — это нечто. Сюда стоило ехать уже потому, что он здесь пел. Это надо было видеть», — поделился гость из Гомеля Виктор. Псой Короленко на торжественном открытии «Большой бард-рыбалки».
Помимо профессиональных исполнителей, праздник посетили десятки любителей авторской песни. Они приняли участие в конкурсе «Гитара по кругу». Победители исполнили свои лучшие номера в большом вечернем концерте. Конкурс авторской песни «Гитара по кругу».
Большая
«Я просто в восхищении. Это настоящий
Еще больше, чем бардов, на празднике было желающих поудить и принять участие в конкурсе на самый большой улов. Чигиринское водохранилище никого не оставляло без добычи. Водоем сейчас на втором месте в топ-5 лучших мест для рыбалки в Беларуси. Потому по 1−2 кг приносили почти все участники конкурса судьям на взвешивание. Но настоящим героем праздника стал бобруйчанин Николай Шепетов. После двух часов рыбной ловли он в одиночку сумел достать их воды сома весом в 42,5 кг. Самый крупный улов «Большой бард-рыбалки» многих даже пугал.
«Неожиданно. Очень повезло. Много воевал с ним. Он боролся со мной, я с ним. Много сил потратил. Но повезло, удача. Ощущения очень сильные», — поделился рыбак сразу после рекордного улова.
На празднике каждый мог найти занятие по душе. Например, волейбол,