Адвокат объяснил, как россиянин смог задолжать алиментов на 118 млн
Это рекордная сумма задолженности по алиментам в России. Злостному неплательщику 50 лет, и он должен своим четырем детям.
Это рекордная сумма задолженности по алиментам в России. Злостному неплательщику 50 лет, и он должен своим четырем детям.
Как сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, должнику 50 лет. Также уточняется, что он добровольно не выполняет алиментные обязательства.
Сейчас к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения, добавили в ведомстве. Но почему их не применяли раньше и как алиментщик сумел задолжать 118 млн? Отвечает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константина Трапаидзе:
— Видимо, у него был установленный имущественный доход, мог продать имущество на 200 млн. Это зависит не от времени, а от количества денег, которые он заработал. На четверых детей он должен платить чуть ли не до 60−70% от дохода. На одного ребенка — 25%, на двоих — чуть ли не 50%, а дальше регрессная арифметика, уже чуть поменьше, чтобы все у него не забирать.
— Куда смотрела служба судебных приставов?
— Я думаю, что этот доход у него мог возникнуть одномоментно. Допустим, он владел акциями «Газпрома» или еще
— То есть исключено, чтобы человек очень долго не платил, приставы это не заметили и никаких мер не принимали? Или такое тоже бывает?
— Это тоже бывает сплошь и рядом. С приставами договариваются или приставы занимаются спустя рукава. Пристав, как и любой чиновник, может активно выполнять свою работу, а может пассивно.