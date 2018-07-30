Gorillaz могут задержаться в Москве из-за грозы

Источник: РИА "Новости"

Гроза сорвала первый в России концерт группы Gorillaz. Музыкальный коллектив должен был отыграть на фестивале Park Live, но послушать программу целиком москвичам не удалось. Зрители остались очень недовольны и грозятся сдать билеты обратно. Что могли сделать организаторы, чтобы спасти концерт? И как этот случай отразится на репутации фестиваля? Расскажут Анна Пестерева и Лилия Пономарева.

Планы послушать Gorillaz в московском Парке Горького смыло ливнем. Группа с мировой славой выступала в России впервые. Дождь обрушился на фестиваль Park Live незадолго до выступления знаменитых британцев, которые были хедлайнерами второго дня.

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Как выяснилось, к спецэффектам в виде грозы организаторы не были готовы: практически открытую сцену заливало водой. Gorillaz, тем не менее, начали выступление и даже отыграли несколько песен, однако затем потом абсолютно промокший фронтмен Дэймон Албарн попросил взять паузу и пообещал вернуться, когда закончится ливень, который, и правда, был очень сильным.

Дождь не утихал и через полчаса на табло появилось объявление о том, что «шоу придется прервать». Позже Gorillaz написали комментарий в Twitter, в котором попросили прощения у фанатов, отметив, что, к сожалению, «не могут контролировать погоду».

Между тем, хотелось бы услышать извинения и от организаторов, заявляет москвичка Дарья Постнова, которая была в тот день на фестивале: «Люди долгое время стояли под проливным дождем. Ничего не было известно о том, продолжится ли выступление. Понятно, что ни организаторы, ни группа не виноваты в том, что начались гроза и ливень, и у них залило технику. Но покоробило само отношение. Просто появилась надпись о том, что, к сожалению, концерт не может быть продолжен.

И после этого никто не вышел на сцену, чтобы попрощаться или извиниться.

В какой-то момент охранники и полицейские подошли к людям и начали кричать: «Домой! Домой».

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Свое возмущение посетители фестиваля стали высказывать в соцсетях, угрожая сдать билеты и требовать компенсацию. Кстати, похожие ЧП происходят и на других крупных музыкальных open air. Так, в 2016 году на рок-фестивале Glastonbury ливни привели к настоящему хаосу. Люди стояли в 12-часовых пробках на подъезде к сцене, а на самой площадке находились по колено в грязи.

И, тем не менее, эта история сильно ударит по репутации российского Park Live, считает промоутер, организатор фестиваля музыки группы The Beatles Алексей Богаевский: «Самый кошмарный сон организатора какого-либо мероприятия — это его отмена, потому что это означает потерю денег, репутации и уважения со стороны артиста. Поэтому если возможно заранее заложить какие-то риски и их предусмотреть, то лучше это сделать».

В концертном агентстве «Мельница», которое занималось организацией Park Live, не смогли предоставить оперативный комментарий. В соцсетях компания заявила, что ничьей вины в сорванном концерте нет, и сейчас представители фестиваля ведут переговоры с Gorillaz о новом сольном выступлении музыкантов в России.

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Такой шаг должен сгладить углы, считает генеральный продюсер компании Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев. Правда, по его словам, затраты на сохранение репутации будут грандиозными: «Это зависит от графика группы, от того, найдется ли у нее “окно” в расписании тура. Если эта информация была объявлена организатором мероприятия, то это говорит о его репутации, о том, что он старается возместить людям потери. Это наверняка связано для него с дополнительными затратами, и организатор на это идет, так что надо отдать ему должное. Ведь придется снимать новую площадку для концерта и платить аренду, делать новую рекламу. Это десятки миллионов рублей».