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10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Балтийске открылся мемориальный комплекс «Они сражались за Родину»

В Балтийске открылся мемориальный комплекс «Они сражались за Родину». Торжественная церемония состоялась в субботу, 28 июля, у стен крепости «Пиллау», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На новые мемориальные плиты нанесены имена 4100 советских солдат и офицеров, моряков, погибших в боях за взятие Нойхозер и Пиллау. Победный штурм этой морской крепости в апреле 1945 года знаменовал завершение Восточно-Прусской операции.

— Проделан очень большой труд по поиску и восстановлению имен воинов, погибших в водах Балтийского моря. Эта Книга памяти открыта: если кто-то сообщит, что его дед, прадед погиб здесь, но его имя не нанесено на мемориальные плиты, такое обращение будет немедленно рассмотрено и фамилия героя увековечена, — рассказал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

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