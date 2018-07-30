В Балтийске открылся мемориальный комплекс «Они сражались за Родину»
В Балтийске открылся мемориальный комплекс «Они сражались за Родину». Торжественная церемония состоялась в субботу, 28 июля, у стен крепости «Пиллау», сообщает
В Балтийске открылся мемориальный комплекс «Они сражались за Родину». Торжественная церемония состоялась в субботу, 28 июля, у стен крепости «Пиллау», сообщает
На новые мемориальные плиты нанесены имена 4100 советских солдат и офицеров, моряков, погибших в боях за взятие Нойхозер и Пиллау. Победный штурм этой морской крепости в апреле 1945 года знаменовал завершение
— Проделан очень большой труд по поиску и восстановлению имен воинов, погибших в водах Балтийского моря. Эта Книга памяти открыта: если