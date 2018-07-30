В Балтийске открылся мемориальный комплекс «Они сражались за Родину»

На новые мемориальные плиты нанесены имена 4100 советских солдат и офицеров, моряков, погибших в боях за взятие Нойхозер и Пиллау. Победный штурм этой морской крепости в апреле 1945 года знаменовал завершение Восточно-Прусской операции.

— Проделан очень большой труд по поиску и восстановлению имен воинов, погибших в водах Балтийского моря. Эта Книга памяти открыта: если кто-то сообщит, что его дед, прадед погиб здесь, но его имя не нанесено на мемориальные плиты, такое обращение будет немедленно рассмотрено и фамилия героя увековечена, — рассказал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.