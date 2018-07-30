Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Уборка и переработка мусора в Японии — это и искусство, и наука, и культура одновременно. А мы так можем?
Уборка и переработка мусора в Японии — это и искусство, и наука, и культура одновременно. А мы так можем?
Не разделил — штраф заплатил.
Горы мусора возле автобусных остановок за городом, свалки в канавах, мусор вдоль дорог в России вызывают негодование, брезгливость — короче, всё что угодно, но не удивление. Зато удивили японские болельщики на чемпионате мира по футболу, убиравшие на трибунах за собой и остальными. Справедливости ради скажем, что поразились «чистюлям» не только наши сограждане, но и многие иностранцы. И… стали делать то же самое. Сами же японцы никак не могли взять в толк, чем других так удивляет их стремление к чистоте. В Японии уборка мусора, его переработка и профессия «мусорщика» считаются престижными и уважаемыми. А просто выкинуть
«Опыт Японии в области обращения с отходами складывался годами, — объясняет завкафедрой экологического мониторинга и прогнозирования РУДН, кандидат химических наук Марианна Харламова. — Мусор обязательно делится на сгораемый, несгораемый, перерабатываемый, крупногабаритный. Каждую фракцию, отдельно упакованную, забирают строго в назначенный день и час. Вывоз крупногабаритного мусора (телевизоры, холодильники, мебель
Мусорные воры.
К слову об СССР. Ведь японская сказка в виде безотходного общества — не что иное, как перенятый японцами советский опыт. Макулатуру и металлолом, пустые бутылки у нас собирали семьями, соревновались по плану сбора вторсырья между школами и предприятиями. Вот они, истоки японской антимусорной концепции. Почему же у нас это благополучно похоронили?
«Ответ простой, — продолжает М. Харламова, — нет заинтересованных сторон, потому что недостаточно хорошо развита индустрия переработки. А главный вопрос такой — кто должен платить за организацию сбора и транспортировку? Очевидно, тот, кто будет получать прибыль, то есть переработчик.
Например, в Москве и области уже существует конкуренция при сборе
Проблема в основном с пластиковой упаковкой типа плёнки, пакетов, вспененного полистирола (продуктовые подложки), которые невозможно или трудно перерабатывать, особенно когда они загрязнены пищевыми отходами. Я считаю, такая упаковка должна быть запрещена к применению законодательно! Нет отхода — нет проблемы. Или увеличена материальная ответственность производителя за утилизацию таких отходов — кто производит, тот пусть и платит.
А всё, что нельзя переработать, надо сжечь. Японские мусоросжигательные заводы — это высокие технологии. Большая часть — не печи, а очистительные сооружения. Так что воздух и окружающая среда не страдают, а вокруг заводов благоухают сады. Энергия, образующаяся при сжигании, используется для питания самого завода и других предприятий. И даже пепел идёт в дело — из него насыпают острова, где возводят престижные жилые районы.
А в японских школах уборка классов, туалетов — неотъемлемая часть образования. Детей сызмальства учат заботиться о чистоте мест общего пользования. В итоге во взрослой жизни японцы следуют привитой привычке автоматически убирать за собой, где бы ни были — дома или на стадионе. «Я преподаю в университете, учу химии в школе и могу точно сказать: пока экология не станет обязательным школьным предметом, как математика и русский язык, мы будем иметь проблемы с отходами и окружающей средой! — считает М. Харламова. — Экологическая безопасность не менее важна, чем оборона страны!».
Кстати.
В Норвегии перерабатывают 97% пластика. Покупая напитки, норвежцы платят сверху 1 крону за бутылку. А когда сдают пустую бутылку в автомат, он выдаёт им эту крону обратно. 1 бутылку перерабатывают 12 раз. Кто платит за это? Производители, за что освобождаются от налогов.