Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР

Не разделил — штраф заплатил.

Горы мусора возле автобусных остановок за городом, свалки в канавах, мусор вдоль дорог в России вызывают негодование, брезгливость — короче, всё что угодно, но не удивление. Зато удивили японские болельщики на чемпионате мира по футболу, убиравшие на трибунах за собой и остальными. Справедливости ради скажем, что поразились «чистюлям» не только наши сограждане, но и многие иностранцы. И… стали делать то же самое. Сами же японцы никак не могли взять в толк, чем других так удивляет их стремление к чистоте. В Японии уборка мусора, его переработка и профессия «мусорщика» считаются престижными и уважаемыми. А просто выкинуть что-то ненужное в помойку для любого японца — вещь немыслимая. И даже противозаконная. Пустую тару надо промыть, высушить, компактно сложить в прозрачные пакеты определённого вида. Отдельно пищевые отходы, опасные и т. д. Даже цветные металлы и железо японцы добывают в основном из мусора. Отслужившие своё плееры, мобильные телефоны, телевизоры и прочее старьё в Японии не хлам, а ценный ресурс. Из пластика делают новые бутылки, контейнеры и даже… одежду. Форма олимпийской сборной Японии будет изготовлена как раз из такого пластикового мусора. Стекло перерабатывается почти всё: светлые и тёмные бутылки опять превращаются в ёмкости, а цветное крошится и используется для прорезиненного дорожного покрытия, тротуарной плитки.

«Опыт Японии в области обращения с отходами складывался годами, — объясняет завкафедрой экологического мониторинга и прогнозирования РУДН, кандидат химических наук Марианна Харламова. — Мусор обязательно делится на сгораемый, несгораемый, перерабатываемый, крупногабаритный. Каждую фракцию, отдельно упакованную, забирают строго в назначенный день и час. Вывоз крупногабаритного мусора (телевизоры, холодильники, мебель и т. д. ) — платный. Нужно купить талончик на утилизацию, как правило, в магазине, где продаётся аналогичный товар. За нарушение правил сортировки — предупреждения, штрафы, затем мусор перестают забирать. В России раздельный сбор — добровольные акции, практикуемые в основном в крупных городах. Чаще всего отдельно собирают пластиковые бутылки, алюминиевые банки и бумагу. Почему? А есть варианты их последующей промышленной переработки. Кстати, на экологическом факультете РУДН такая система сбора была организована студентами 5 лет назад. Но… приезжает мусоровоз и ссыпает весь рассортированный мусор в один бункер. Это дискредитирует саму идею раздельного сбора! А нужна как минимум чёткая нормативно-законодательная база и экономическая заинтересованность населения (например, платный сбор утильных фракций, как это было в СССР)».

Мусорные воры.

К слову об СССР. Ведь японская сказка в виде безотходного общества — не что иное, как перенятый японцами советский опыт. Макулатуру и металлолом, пустые бутылки у нас собирали семьями, соревновались по плану сбора вторсырья между школами и предприятиями. Вот они, истоки японской антимусорной концепции. Почему же у нас это благополучно похоронили?

«Ответ простой, — продолжает М. Харламова, — нет заинтересованных сторон, потому что недостаточно хорошо развита индустрия переработки. А главный вопрос такой — кто должен платить за организацию сбора и транспортировку? Очевидно, тот, кто будет получать прибыль, то есть переработчик.

Например, в Москве и области уже существует конкуренция при сборе ПЭТФ-упаковки. За наполненные контейнеры идёт борьба, иногда их даже воруют. Всё потому, что налажена промышленная переработка этого вида отходов. Металл тоже собирают, а алюминиевые банки — вообще остродефицитный отход! На полигоне вы не найдёте ни одной!

Проблема в основном с пластиковой упаковкой типа плёнки, пакетов, вспененного полистирола (продуктовые подложки), которые невозможно или трудно перерабатывать, особенно когда они загрязнены пищевыми отходами. Я считаю, такая упаковка должна быть запрещена к применению законодательно! Нет отхода — нет проблемы. Или увеличена материальная ответ­ственность производителя за утилизацию таких отходов — кто производит, тот пусть и платит.

А всё, что нельзя переработать, надо сжечь. Японские мусоросжигательные заводы — это высокие технологии. Большая часть — не печи, а очистительные сооружения. Так что воздух и окружающая среда не страдают, а вокруг заводов благоухают сады. Энергия, образующаяся при сжигании, используется для питания самого завода и других предприятий. И даже пепел идёт в дело — из него насыпают острова, где возводят престижные жилые районы.

А в японских школах уборка классов, туалетов — неотъемлемая часть образования. Детей сызмальства учат заботиться о чистоте мест общего пользования. В итоге во взрослой жизни японцы следуют привитой привычке автоматически убирать за собой, где бы ни были — дома или на стадионе. «Я преподаю в университете, учу химии в школе и могу точно сказать: пока экология не станет обязательным школьным предметом, как математика и русский язык, мы будем иметь проблемы с отходами и окружающей средой! — считает М. Харламова. — Экологическая безопасность не менее важна, чем оборона страны!».

Кстати.