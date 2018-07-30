Воспаление заставят лечиться
Новая методика позволит адресно доставлять лекарство, не повреждая здоровые клетки.
Новая методика позволит адресно доставлять лекарство, не повреждая здоровые клетки.
Химики из Университета ИТМО учатся использовать повышение температуры и снижение кислотности, характерные для воспаления, для борьбы с ним. Они смоделировали средство доставки лекарства, высвобождающее его именно в пострадавшем участке тела. При этом остальные ткани не будут задеты. Это делает препарат более эффективным и безопасным.
Ученые из Университета ИТМО с помощью компьютерного моделирования выяснили, что подобный материал на основе марганца разрушается под действием кислорода и перекиси водорода. Существенная концентрация этих двух веществ характерна для воспалений и опухолей. Это можно использовать при разработке системы доставки необходимых в таких случаях лекарств.
В таких участках ткани в клетках образуются активные формы кислорода. Мы смоделировали, как простейшие из них взаимодействуют с металлическим центром каркаса.
Выяснилось, что в воде изучаемая структура стабильна. Но при добавлении кислорода и перекиси водорода (при этом растет кислотность среды) начинается ее разрушение. Дело в том, что ионы марганца связываются с кислородом и вызывают деформацию пористой структуры. Накопление таких повреждений приводит к разрушению материала. Повышение температуры ускоряет этот процесс. И значит, если загрузить в его поры лекарство, в организме оно будет высвобождаться не везде. Это случится только там, где есть воспаление.
По словам ученых, сейчас прошел начальный этап исследований. Теперь ученые планируют перейти к моделированию всего каркаса и загрузки веществ в его поры. Это позволит понять, как происходит захват молекулы препарата, выбрать наиболее оптимальную структуру полимера.
Это достаточно амбициозная цель. Но мы верим, что такие исследования помогут целенаправленно создавать
по-настоящемуэффективные и безопасные препараты.
Как сообщил «Известиям» заведующий лабораторией молекулярной биологии и биохимии Первого МГМУ имени Сеченова Андрей Замятнин, с помощью активных форм кислорода (АФК) живые клетки сигнализируют о своем состоянии.
— Как правило, повышение уровня АФК означает, что идет патологический процесс, в том числе воспаление. Уверен, что разработка, позволяющая специфично выделять вещества в ответ на такое увеличение, найдет применение не только при коррекции воспалительных процессов. Его можно использовать также и при лечении онкологии, нейродегенерации, целого ряда других социально значимых заболеваний человека, — отметил Андрей Замятнин.
Результаты исследования опубликованы в журнале Королевского химического общества (Великобритания).