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00:45 (мск), источник: Интерфакс

В понедельник в Москве простятся с Владимиром Войновичем

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Прощание с писателем, поэтом, драматургом и активным участником правозащитного движения Владимиром Войновичем пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов, после чего он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Источник: Агентство «Москва»

Церемония прощания в ЦДЛ начнется в 11:00.

Писатель скончался на 86-м году жизни 27 июля от сердечного приступа.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас — Душанбе). После Великой Отечественной войны жил в Запорожье, где окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе.

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В 1956 году приехал в Москву, поступал в Литинститут, учился на историческом факультете Педагогического института имени Крупской. Работал редактором на радио. Стал известен благодаря написанной на его стихи песне «14 минут до старта», посвященной советским космонавтам и ставшей фактически их гимном. Печатался в «Новом мире» и других журналах.

В 60-е годы Войнович писал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», который распространялся в самиздате, а затем опубликован на Западе.

Войнович был активным участником правозащитного движения, в 1980 году был выслан из СССР, а затем лишен советского гражданства. Жил в ФРГ и США. С конца 1980 годов произведения Войновича вновь стали печататься в советских журналах. В 1990 году ему вернули советское гражданство, после чего писатель вернулся на родину.

В 2000 году Войнович получил Государственную премию РФ за роман «Монументальная пропаганда».

В 1994 году, в возрасте 62 лет, занялся живописью. Первая персональная выставка открылась 5 ноября 1996 года в московской галерее «Асти», после чего были персональные выставки в Москве, в Русском музеев, в Вене.

Входил в попечительский совет благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

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