Межевание по правилам. Что нужно, чтобы обозначить границы участка?
Со следующего года жизнь дачников будет регулироваться новым Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества».
Со следующего года жизнь дачников будет регулироваться новым Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества».
В ожидании этого события многие взялись приводить в порядок свои дачные документы и решили сделать межевание. Межевание земельного участка проводится для уточнения местоположения его границ на местности.
Зачем. Законодательство не обязывает собственников проводить межевание, однако Росреестр рекомендует проводить уточнение границ дачного участка, перед тем как подарить, продать, обменять, разделить его на части или вступить в права наследования.
Документы:
свидетельство о праве собственности на земельный участок;постановление администрации о предоставлении земельного участка (или другой правоустанавливающий документ — нотариальное свидетельство о праве на наследство, судебное решение, договор
Шаг 1. Заключите письменный договор с кадастровым инженером или организацией, оказывающей такие услуги, в состав которой входит кадастровый инженер. Обратите внимание: конечной его целью должно стать внесение сведений в ЕГРН.
Стоимость работ по межеванию земельного участка определяется индивидуально, зависит от местонахождения участка, его размера, конфигурации, сроков проведения работ и от других причин и указывается в договоре.
Шаг 2. Проведите межевание земельного участка. Специалист должен изучить сведения о вашем земельном участке и граничащих с ним, а также предоставленные документы. Кадастровый инженер в рамках своих полномочий уведомляет владельцев смежных участков о предстоящем межевании. После подготовки проекта кадастровый инженер приезжает на участок, проводит все необходимые измерения и оформляет акт согласования границ участка с собственниками смежных участков.
Шаг 3. Получите у кадастрового инженера межевой план и предоставьте пакет документов в МФЦ или через портал Росреестра для принятия государственным регистратором прав соответствующего решения о предоставлении государственной услуги.
Шаг 4. Получите в МФЦ или в электронном виде выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.