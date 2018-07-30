Межевание по правилам. Что нужно, чтобы обозначить границы участка?

В ожидании этого события многие взялись приводить в порядок свои дачные документы и решили сделать межевание. Межевание земельного участ­ка проводится для уточнения местоположения его границ на местности.

Зачем. Законодательство не обязывает собственников проводить межевание, однако Росреестр рекомендует проводить уточнение границ дачного участка, перед тем как подарить, продать, обменять, разделить его на части или вступить в права наследования.

Документы:

свидетельство о праве соб­ственности на земельный участок;постановление администрации о предоставлении земельного участка (или другой правоустанавливающий документ — нотариальное свидетельство о праве на наследство, судебное решение, договор купли-продажи, мены, дарения);паспорт правообладателя земельного участка или доверенность на представителя.

Шаг 1. Заключите письменный договор с кадастровым инженером или организацией, оказывающей такие услуги, в состав которой входит кадастровый инженер. Обратите внимание: конечной его целью должно стать внесение сведений в ЕГРН.

Стоимость работ по межеванию земельного участка определяется индивидуально, зависит от местонахождения участка, его размера, конфигурации, сроков проведения работ и от других причин и указывается в договоре.

Шаг 2. Проведите межевание земельного участка. Специалист должен изучить сведения о вашем земельном участке и граничащих с ним, а также предоставленные документы. Кадастровый инженер в рамках своих полномочий уведомляет владельцев смежных участков о предстоящем межевании. После подготовки проекта кадастровый инженер приезжает на участок, проводит все необходимые измерения и оформляет акт согласования границ участка с собственниками смежных участков.

Шаг 3. Получите у кадастрового инженера межевой план и предоставьте пакет документов в МФЦ или через портал Росреестра для принятия государственным регистратором прав соответствующего решения о предоставлении государственной услуги.