МЧС выпустило предупреждение для жителей Москвы на 30 июля
МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра в понедельник, 30 июля. На сайте ГУ МЧС России по столице отмечается, что порывы ветра могут достигать 10 м/с.
МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра в понедельник, 30 июля. На сайте ГУ МЧС России по столице отмечается, что порывы ветра могут достигать 10 м/с.
Как отмечает телеканал «Звезда», в ночь на понедельник столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Ветер
«Опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в Москве завтра не прогнозируется», — добавили в МЧС.
24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.