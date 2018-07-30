МЧС выпустило предупреждение для жителей Москвы на 30 июля

МЧС выпустило предупреждение для жителей Москвы на 30 июля

МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра в понедельник, 30 июля. На сайте ГУ МЧС России по столице отмечается, что порывы ветра могут достигать 10 м/с.