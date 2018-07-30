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02:51 (мск), источник: Известия

МЧС выпустило предупреждение для жителей Москвы на 30 июля

МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра в понедельник, 30 июля. На сайте ГУ МЧС России по столице отмечается, что порывы ветра могут достигать 10 м/с.

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Источник: Известия
При этом погода днем будет солнечная. Температура воздуха составит +24…+26 градусов. Осадков не ожидается.

Как отмечает телеканал «Звезда», в ночь на понедельник столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с.

«Опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в Москве завтра не прогнозируется», — добавили в МЧС.

24 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.

Уровни опасности погоды
Источник:©РИА "Новости"
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