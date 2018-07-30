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03:08 (мск), источник: АиФ Владивосток

90 тысяч жителей Приморья в 2018 году прошли диспансеризацию

Всего же планируется охватить около 300 тысяч взрослого населения края.

Бесплатная диспансеризация граждан в Приморье проводится с 2013 года. Система медосмотра показала эффективность в раннем выявлении опасных заболеваний — в этом году около 90 тысяч приморцев уже проверили своё здоровье в поликлиниках края.

Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого департамента здравоохранения Ольга Механцева, правом на бесплатный осмотр может воспользоваться любой гражданин РФ с 21 года и старше, чей возраст без остатка делится на «3», это почти 481 тыс. граждан. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

— На первом этапе с помощью скрининга выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, — уточнила специалист. — Если возникает подозрение на хроническое неинфекционное заболевание или высокий сердечнососудистый риск, терапевт направляет на второй, во время которого врачи должны уточнить диагноз. При необходимости подключаются невролог, хирург, уролог, колопроктолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог или офтальмолог.

С этого года в системе диспансеризации введены два главных новшества: для ранней диагностики рака груди женщинам с 51−69 лет делают маммографию каждые два года, а не раз в три года, как было раньше. Для 39−49-летних сохранится прежняя периодичность. Для своевременной диагностики рака кишечника, каждые два года проводится анализ содержимого кишечника на скрытую кровь россиянам 49−74 лет.

Исключены из списка обследований общий и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости. Кроме того, с этого года врачи предлагают в ходе диспансеризации пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Кстати.

В 2018 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 и 1997.

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