90 тысяч жителей Приморья в 2018 году прошли диспансеризацию
Всего же планируется охватить около 300 тысяч взрослого населения края.
Всего же планируется охватить около 300 тысяч взрослого населения края.
Бесплатная диспансеризация граждан в Приморье проводится с 2013 года. Система медосмотра показала эффективность в раннем выявлении опасных заболеваний — в этом году около 90 тысяч приморцев уже проверили своё здоровье в поликлиниках края.
Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого департамента здравоохранения Ольга Механцева, правом на бесплатный осмотр может воспользоваться любой гражданин РФ с 21 года и старше, чей возраст без остатка делится на «3», это почти 481 тыс. граждан. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
— На первом этапе с помощью скрининга выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, — уточнила специалист. — Если возникает подозрение на хроническое неинфекционное заболевание или высокий сердечнососудистый риск, терапевт направляет на второй, во время которого врачи должны уточнить диагноз. При необходимости подключаются невролог, хирург, уролог, колопроктолог,
Исключены из списка обследований общий и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости. Кроме того, с этого года врачи предлагают в ходе диспансеризации пройти бесплатное тестирование на
Кстати.
В 2018 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 и 1997.