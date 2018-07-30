90 тысяч жителей Приморья в 2018 году прошли диспансеризацию

Бесплатная диспансеризация граждан в Приморье проводится с 2013 года. Система медосмотра показала эффективность в раннем выявлении опасных заболеваний — в этом году около 90 тысяч приморцев уже проверили своё здоровье в поликлиниках края.

Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого департамента здравоохранения Ольга Механцева, правом на бесплатный осмотр может воспользоваться любой гражданин РФ с 21 года и старше, чей возраст без остатка делится на «3», это почти 481 тыс. граждан. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

— На первом этапе с помощью скрининга выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, — уточнила специалист. — Если возникает подозрение на хроническое неинфекционное заболевание или высокий сердечнососудистый риск, терапевт направляет на второй, во время которого врачи должны уточнить диагноз. При необходимости подключаются невролог, хирург, уролог, колопроктолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог или офтальмолог.