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03:13 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали, когда приморцы отдохнут от жары

Сегодня в Приморье сохранится жаркая погода. Завтра знойная погода уйдёт на непродолжительный перерыв, а после снова вернётся жара, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 52% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», в понедельник, 30 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае сохраняется переменная облачность, на севере местами ожидается небольшой дождь. При юго-западном умеренном ветре температура воздуха составит от +20 до +34 градусов.

В краевом центре осадков сегодня не ожидается. Слабый ветер во второй половине дня немного усилится. Воздух в краевом центре прогреется до +27… +29 градусов. В пригороде будет ещё теплее — до 33 градусов со знаком «плюс». Вода в Амурском заливе прогреется до +26.

К слову, завтра синоптическая ситуация в крае может поменяться. Синоптики рассказали, что в регионе возможны кратковременные дожди и небольшое похолодание. В среду погода снова начнёт улучшаться.

Во Владивостоке дождь завтра возможен с вероятностью 50%. В дальнейшем осадков не ожидается, вернётся жара.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во вторник, 24 июля, в приморской столице был побит многолетний температурный рекорд. Впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 градуса.

Врачи по этому поводу уже бьют тревогу. Специалисты из-за невыносимой жары рекомендуют приморцам воздержаться от выхода улицу в самое «пекло».

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