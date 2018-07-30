Синоптики рассказали, когда приморцы отдохнут от жары

Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», в понедельник, 30 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае сохраняется переменная облачность, на севере местами ожидается небольшой дождь. При юго-западном умеренном ветре температура воздуха составит от +20 до +34 градусов.

В краевом центре осадков сегодня не ожидается. Слабый ветер во второй половине дня немного усилится. Воздух в краевом центре прогреется до +27… +29 градусов. В пригороде будет ещё теплее — до 33 градусов со знаком «плюс». Вода в Амурском заливе прогреется до +26.

К слову, завтра синоптическая ситуация в крае может поменяться. Синоптики рассказали, что в регионе возможны кратковременные дожди и небольшое похолодание. В среду погода снова начнёт улучшаться.

Во Владивостоке дождь завтра возможен с вероятностью 50%. В дальнейшем осадков не ожидается, вернётся жара.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во вторник, 24 июля, в приморской столице был побит многолетний температурный рекорд. Впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 градуса.