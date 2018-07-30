Синоптики рассказали, когда приморцы отдохнут от жары
Сегодня в Приморье сохранится жаркая погода. Завтра знойная погода уйдёт на непродолжительный перерыв, а после снова вернётся жара, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня в Приморье сохранится жаркая погода. Завтра знойная погода уйдёт на непродолжительный перерыв, а после снова вернётся жара, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в понедельник, 30 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае сохраняется переменная облачность, на севере местами ожидается небольшой дождь. При
В краевом центре осадков сегодня не ожидается. Слабый ветер во второй половине дня немного усилится. Воздух в краевом центре прогреется до +27… +29 градусов. В пригороде будет ещё теплее — до 33 градусов со знаком «плюс». Вода в Амурском заливе прогреется до +26.
К слову, завтра синоптическая ситуация в крае может поменяться. Синоптики рассказали, что в регионе возможны кратковременные дожди и небольшое похолодание. В среду погода снова начнёт улучшаться.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во вторник, 24 июля, в приморской столице был побит многолетний температурный рекорд. Впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 градуса.
Врачи по этому поводу уже бьют тревогу. Специалисты