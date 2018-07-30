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03:31 (мск), источник: VLADNEWS

Салют на День ВМФ разочаровал владивостокцев

Пользователи интернета оставляют недовольные комментарии (видео).

Источник: VLADNEWS

На День военно-морского флота во Владивостоке жители и гости собрались посмотреть праздничный салют, который в итоге разочаровал их, сообщает корреспондент РИА VladNews. Оптимисты пытались подбадривать толпу криками «Ура!», но многие всё равно остались недовольны. О своих чувствах они рассказали в интернете.

Было заявлено, что салют можно будет увидеть с любой точки города. К девяти часам вечера центральные дороги сковали пробки, все хорошие видовые места были уже заняты. Многие приехали целыми семьями для того, чтобы полюбоваться салютом одного из главных праздников Дальнего Востока, однако остались разочарованы шоу.

Залпы с двух разных точек взрывались в воздухе по одному выстрелу, а интервал между ними был очень долгим. В итоге создалось впечатление, что салют закончился.

Оптимисты подбадривали толпу криками «Ура!», но это не сильно помогло. Многие горожане выразили своё недовольство в сети:

«Это был ужас…».

«Это позор, а не салют».

«Это фиаско».

«Самый отстойный салют на свете!! У меня на свадьбе круче был!».

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