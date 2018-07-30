Игроки хабаровского «Амура» навестили бездомных

Игроки сотрудничают с Хабаровской епархией и организацией «Милосердие», помогающей бездомным, уже третий год. По традиции хоккеисты навещают подопечных перед сезоном, на Рождество и после окончания чемпионата. При этом каждый раз при часовне, построенной при центре, проходит молебен. Нынешний был посвящен 1030-летию со дня Крещения Руси.