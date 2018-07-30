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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Игроки хабаровского «Амура» навестили бездомных

В Хабаровске хоккеисты «Амура» посетили реабилитационный центр «Надежда», в котором помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игроки сотрудничают с Хабаровской епархией и организацией «Милосердие», помогающей бездомным, уже третий год. По традиции хоккеисты навещают подопечных перед сезоном, на Рождество и после окончания чемпионата. При этом каждый раз при часовне, построенной при центре, проходит молебен. Нынешний был посвящен 1030-летию со дня Крещения Руси.

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