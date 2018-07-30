Житель Уссурийска развеселил соцсети вентилятором, работающим на износ

Установившаяся в Приморье жара заставляет людей, придумывать подручные средства охлаждения. Техника не выдерживает и работает в буквальном смысле на износ.

К слову, приморцы стали активно обращаться в компании по установке кондиционеров, однако быстро установить охлаждающее устройство не получится. Очередь на визит мастеров в некоторых компаниях растянулась на месяц вперед.