Погода в Новосибирске на день: 30 июля будут туманы и грозы
Какая будет погода в Новосибирске на день 30 июля.
Какая будет погода в Новосибирске на день 30 июля.
Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день. 30 июля ожидаются осадки. Утро начнется с туманов и моросящего дождя.
— 30 июля в первой половине дня ожидается местами небольшой дождь. Ветер северный 4−9 м/с. Температура воздуха +13, +15 С, — сообщают в
А на день прогноз выглядит так: «Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северу местами умеренные дожди. Ночью и утром при прояснениях туманы». Температура прогреется всего до +21 градуса.
Добавим, что вся неделя, по прогнозу синоптиков, будет похожа на этот понедельник: туманы, дожди и прохлада. В отдельных районах