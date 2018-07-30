Погода в Новосибирске на день: 30 июля будут туманы и грозы

Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день. 30 июля ожидаются осадки. Утро начнется с туманов и моросящего дождя.

— 30 июля в первой половине дня ожидается местами небольшой дождь. Ветер северный 4−9 м/с. Температура воздуха +13, +15 С, — сообщают в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

А на день прогноз выглядит так: «Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северу местами умеренные дожди. Ночью и утром при прояснениях туманы». Температура прогреется всего до +21 градуса.