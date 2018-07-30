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06:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Новосибирске на день: 30 июля будут туманы и грозы

Какая будет погода в Новосибирске на день 30 июля.

Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день. 30 июля ожидаются осадки. Утро начнется с туманов и моросящего дождя.

— 30 июля в первой половине дня ожидается местами небольшой дождь. Ветер северный 4−9 м/с. Температура воздуха +13, +15 С, — сообщают в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

А на день прогноз выглядит так: «Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северу местами умеренные дожди. Ночью и утром при прояснениях туманы». Температура прогреется всего до +21 градуса.

Добавим, что вся неделя, по прогнозу синоптиков, будет похожа на этот понедельник: туманы, дожди и прохлада. В отдельных районах из-за дымки может ухудшиться видимость, поэтому автомобилистам стоит быть внимательным.

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