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04:47 (мск), источник: Известия

Специалисты раскрыли формулу успешного фильма

Группа ученых из США и Великобритании изучили сюжетные арки нескольких фильмов и выявили формулу написания успешного сценария, который обеспечит фильму успех. Результаты опубликованы Корнеллским университетом в США.

Источник: РИА "Новости"

Проанализировав более 6 тыс. картин и их кассовые сборы в стране выпуска, специалисты выделили шесть основных типов сюжетных арок, которые можно охарактеризовать как: непрерывный эмоциональный подъем (истории «из бедности в богатство»); непрерывное падение («Ромео и Джульетта»); резкое падение и последующий подъём («Крестный отец»); резкий подъём и падение (греческий миф об Икаре); подъём-падение-подъём (сказка о Золушке); падение-подъём-падение (миф об Эдипе).

Выяснилось, что наиболее успешными являются истории наподобие «Крестного отца» — с сюжетной аркой падение-подъем. При этом утверждается, что арка «подъем-падение» больше подходит для малобюджетных фильмов, а модель «Ромео и Джульетта» сделает более успешным фильм с большим бюджетом.

Эксперты надеются, что исследование поможет сценаристам создавать успешные фильмы, которые будут интересны людям, сообщает «РИА Новости».

30 июля специалисты назвали самый успешный фильм в российском прокате за последнюю неделю.

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