Специалисты раскрыли формулу успешного фильма

Проанализировав более 6 тыс. картин и их кассовые сборы в стране выпуска, специалисты выделили шесть основных типов сюжетных арок, которые можно охарактеризовать как: непрерывный эмоциональный подъем (истории «из бедности в богатство»); непрерывное падение ( «Ромео и Джульетта »); резкое падение и последующий подъём (« Крестный отец »); резкий подъём и падение (греческий миф об Икаре); подъём-падение-подъём (сказка о Золушке); падение-подъём-падение (миф об Эдипе).

Выяснилось, что наиболее успешными являются истории наподобие «Крестного отца» — с сюжетной аркой падение-подъем. При этом утверждается, что арка «подъем-падение» больше подходит для малобюджетных фильмов, а модель «Ромео и Джульетта» сделает более успешным фильм с большим бюджетом.