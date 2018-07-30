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04:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы взмолились о помощи из-за опасных шершней

Шершни заставили жителей Находки просить о помощи, гнездо опасных насекомых пришлось ликвидировать спасателям МЧС, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ДВРПСО МЧС России.

Источник: ДЕЙТА

Жители улицы Садовой были обеспокоены опасным соседством — на территории одного из подворий устроили свое гнездо опасные шершни.

Укус шершня чреват аллергической реакцией, отеком, головокружением, нарушением сердечного ритма. Поэтому бороться с шершнями нужно очень осторожно, а лучше попросить об этом специалистов.

На улицу Садовую прибыла дежурная смена спасателей. «Гнездовье» шершней размером 60×70 сантиметров было обнаружено под крышей одного из домов. В полном обмундировании спасатели опрыскали опасный объект дихлофосом, срезали в пакет, а затем утилизировали.

Михаил Грач.

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