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07:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Копейске закрыли два помещения для отдыха детей

По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей, торговых и торгово-развлекательных комплексов, органами государственного пожарного надзора Копейска за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено пять юридических лиц, семь индивидуальных предпринимателей, четыре должностных лица и один гражданин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, по искам органов прокуратуры решениями Копейского городского суда приостановлена эксплуатация двух помещений, предназначенных для отдыха и развлечения детей.

Как показали надзорные мероприятия, руководителями и собственниками объектов принимаются меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности и к моменту рассмотрения административных дел, заведенных по результатам проведенных ранее проверок, часть нарушений пожарной безопасности устранены, оставшиеся находятся в стадии устранения.

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