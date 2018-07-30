В Копейске закрыли два помещения для отдыха детей

По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей, торговых и торгово-развлекательных комплексов, органами государственного пожарного надзора Копейска за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено пять юридических лиц, семь индивидуальных предпринимателей, четыре должностных лица и один гражданин.