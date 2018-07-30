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04:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске отметили День Военно-морского флота

Площадкой празднования в этом году стал «Арт-Берег».

Красноярцы отметили День Военно-морского флота.

Этот праздник отмечают в последнее воскресенье июля. В городе повсюду были видны Андреевские флаги, а служившие принимали поздравления. Площадкой празднования в этом году стал «Арт-Берег». Там собрались десятки красноярцев, многие в форме и с флагами, звучали марши и мелодии песен о море и военном флоте. На набережной торжественно подняли флаг. После митинга, награждения ветеранов и минуты молчания на воду торжественно спустили венок в память погибших в морских сражениях. На празднике выступали участники военно-спортивного клуба «Барс» Мотыгинского района.

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