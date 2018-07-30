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06:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцы назвали последствия ливня настоящим Днем ВМФ

Кто там изнывал от жары и просил дождя?

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 61% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Получите, распишитесь, как говорится. Ливень в воскресенье шел полдня. Миасс сразу же превратился в Венецию. Но и челябинцы знатно поплавали… Это фото — стопкадр из видео, выложенном в группе «Парковый Челябинск» в «ВКонтакте».

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль плыл, плыл и заглох. Случайный прохожий по колено в воде направляется к машине, чтобы помочь дотолкать ее к «берегу».

Выложенные в соцсети фотографии и видеозаписи с затопленных дорог помогли многим горожанам не угодить в такую же ситуацию.

— Не был на море? тогда море пришло к тебе! — шутит подписчик группы Илья Горбунов.

— Это день ВМФ! — комментирует Ирина Бурова.

Горожане выловили из воды десятки отвалившихся автомобильных номеров и устроили в соцсети бюро находок.

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