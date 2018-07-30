Челябинцы назвали последствия ливня настоящим Днем ВМФ

Получите, распишитесь, как говорится. Ливень в воскресенье шел полдня. Миасс сразу же превратился в Венецию. Но и челябинцы знатно поплавали… Это фото — стопкадр из видео, выложенном в группе «Парковый Челябинск» в «ВКонтакте».

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль плыл, плыл и заглох. Случайный прохожий по колено в воде направляется к машине, чтобы помочь дотолкать ее к «берегу».

Выложенные в соцсети фотографии и видеозаписи с затопленных дорог помогли многим горожанам не угодить в такую же ситуацию.

— Не был на море? тогда море пришло к тебе! — шутит подписчик группы Илья Горбунов.

— Это день ВМФ! — комментирует Ирина Бурова.