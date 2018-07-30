К челябинскому пляжу приплыло огромное голубое пятно

Но приятного отдыха на природе не получилось. Об этом она написала нам в письме. И приложила фотоснимки.

— В четверг ездили на пляж напротив санатория Изумрудный. Там, где раньше стояли баки для мусора, теперь просто стихийная свалка. Мусор не вывозится вообще! Весь пляж в мусоре! Заметьте — это огороженная зона санатория. А вот вода в Шершнях. Кто и что слил в воду, непонятно. Плывущее по воде пятно, растянувшееся на полкилометра, ярко-голубого цвета. И двигалось оно в сторону городского пляжа. По цвету напоминает медный купорос, — Написала Оксана Фадеева.

Соцсети также наполнились жалобами челябинцев на антисанитарное состояние городских пляжей.

— Двухкилометровый участок от «Городского» пляжа до пляжа санатория «Волна»: количество кострищ измеряется тысячами. Количество мусора неизмеримо, — подписал свое фото в группе «Типичный Челябинск» подписчик с ником Pavel Photorpa.