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06:54 (мск), источник: Комсомольская правда

К челябинскому пляжу приплыло огромное голубое пятно

Жаркая выдалась неделя. На пляжах побывало, наверное, полгорода. В том числе и наша читательница Оксана Фадеева.

Но приятного отдыха на природе не получилось. Об этом она написала нам в письме. И приложила фотоснимки.

— В четверг ездили на пляж напротив санатория Изумрудный. Там, где раньше стояли баки для мусора, теперь просто стихийная свалка. Мусор не вывозится вообще! Весь пляж в мусоре! Заметьте — это огороженная зона санатория. А вот вода в Шершнях. Кто и что слил в воду, непонятно. Плывущее по воде пятно, растянувшееся на полкилометра, ярко-голубого цвета. И двигалось оно в сторону городского пляжа. По цвету напоминает медный купорос, — Написала Оксана Фадеева.

Соцсети также наполнились жалобами челябинцев на антисанитарное состояние городских пляжей.

— Двухкилометровый участок от «Городского» пляжа до пляжа санатория «Волна»: количество кострищ измеряется тысячами. Количество мусора неизмеримо, — подписал свое фото в группе «Типичный Челябинск» подписчик с ником Pavel Photorpa.

Люди пишут в комментариях, что такая же ситуация на многих местных пляжах. Кто виноват? Конечно же, сами отдыхающие. Но если поставить хотя бы по одному мусорному баку адекватного размера на каждый пляж, то, вероятно, ситуация была бы лучше…

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