Гости ВЭФ-2018 увидят поединок сумоистов, турнир по дзюдо и регаты
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Более 10 спортивных мероприятий, среди которых турниры по дзюдо и
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Более 10 спортивных мероприятий, среди которых турниры по дзюдо и
ВЭФ-2018 пройдет
«Мероприятия спортивной программы начнутся накануне. 12 сентября состоится Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который проходит под патронатом президента РФ Владимира Путина и
В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» пройдут утренние зарядки,
Главным событием ВЭФ станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента России Владимира Путина. В рамках форума запланировано проведение пяти межстрановых бизнес-диалогов: «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Республика Корея», «Россия — Япония».