Гости ВЭФ-2018 увидят поединок сумоистов, турнир по дзюдо и регаты

«Мероприятия спортивной программы начнутся накануне. 12 сентября состоится Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который проходит под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ… С 8 по 14 сентября пройдет Международная регата “СКФ Дальневосточная регата учебных парусников-2018”, организованная Минтрансом России и Международной ассоциацией учебных парусников», — говорится в сообщении.

Международная парусная регата «Дальневосточный кубок 2018» — Far East Cup 2018 в классе Beneteau First 40 состоится 12 сентября. В этот же день пройдет парусная регата на кубок ВЭФ в классе platu 25. Кроме того, на форуме пройдут гала-матчи среди участников ВЭФ по футболу, хоккею и баскетболу, товарищеские матчи по игре го, международный турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, матчевая встреча по сумо «Россия-Япония».