Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Наоми Кэмпбелл, Турман и другие звезды на обложках Love Magazine
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Силуанов исключил торг в обсуждении пенсионного возраста
Беременная погибла на пляже в РФ
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
04:52 (мск), источник: РИА Новости

Гости ВЭФ-2018 увидят поединок сумоистов, турнир по дзюдо и регаты

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Более 10 спортивных мероприятий, среди которых турниры по дзюдо и мас-рестлингу, регаты и поединок сумоистов, пройдут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

ВЭФ-2018 пройдет 11—13 сентября во Владивостоке.

«Мероприятия спортивной программы начнутся накануне. 12 сентября состоится Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который проходит под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ… С 8 по 14 сентября пройдет Международная регата “СКФ Дальневосточная регата учебных парусников-2018”, организованная Минтрансом России и Международной ассоциацией учебных парусников», — говорится в сообщении.

Международная парусная регата «Дальневосточный кубок 2018» — Far East Cup 2018 в классе Beneteau First 40 состоится 12 сентября. В этот же день пройдет парусная регата на кубок ВЭФ в классе platu 25. Кроме того, на форуме пройдут гала-матчи среди участников ВЭФ по футболу, хоккею и баскетболу, товарищеские матчи по игре го, международный турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, матчевая встреча по сумо «Россия-Япония».

В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» пройдут утренние зарядки, мастер-классы по ушу и показательные выступления танцоров.

Главным событием ВЭФ станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента России Владимира Путина. В рамках форума запланировано проведение пяти межстрановых бизнес-диалогов: «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Республика Корея», «Россия — Япония».

Все новости региона
 Три грузовых борта летят во Владивосток из КНДР
Гости ВЭФ-2018 увидят поединок сумоистов, турнир по дзюдо и регаты
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Сенатор Грэм заявил, что санкции США против России не работают
Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь