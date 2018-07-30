Красноярский «Енисей» всухую проиграл «Зениту»

В матче первого тура сезона РФПЛ-2018/19 красноярцы уступили 0:2. «Енисей» был номинальным хозяином матча, но встреча проходила в Тюмени, так как домашний стадион закрыт на реконструкцию в преддверии Универсиады.

«Зенит» имел ожидаемое преимущество. Однако в первом тайме «Енисей» хорошо оборонялся и не пропустил мяч в свои ворота. Счет изменился ближе к концу матча. Гол забил Артем Дзюба, а спустя несколько минут — Далер Кузяев.