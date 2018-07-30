Амур затопил прогулочную зону на хабаровской дамбе
За сутки река «подросла» на 17 сантиметров.
За сутки река «подросла» на 17 сантиметров.
Уровень Амура достиг 396 сантиметров. Вода уже начала подтапливать нижнюю часть берегоукрепительного сооружения на городской набережной — река залила прогулочную зону на дамбе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
Уровень воды у краевой столицы вырос на 17 сантиметров за прошедшие сутки. В ближайшие два дня, по прогнозам гидрологов, река прибавит еще 30−35 сантиметров.
По информации гидрологов,
Что касается ситуации в крае, то ее мониторингом занимаются три группы спасателей в Верхнебуреинском и Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо. По сведениям khabmeteo.ru,