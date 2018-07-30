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05:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Амур затопил прогулочную зону на хабаровской дамбе

За сутки река «подросла» на 17 сантиметров.

Уровень Амура достиг 396 сантиметров. Вода уже начала подтапливать нижнюю часть берегоукрепительного сооружения на городской набережной — река залила прогулочную зону на дамбе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Уровень воды у краевой столицы вырос на 17 сантиметров за прошедшие сутки. В ближайшие два дня, по прогнозам гидрологов, река прибавит еще 30−35 сантиметров.

Напомним, что из-за подтопления береговой зоны с речного вокзала перенесли остановку теплоходов. Мэрия уже определила районы краевой столицы, которые могут первыми пострадать от «большой воды». К работе в условиях паводка готовы шесть групп МЧС.

По информации гидрологов, 3—4 августа Амур у Хабаровска может достичь отметки в 470−520 сантиметров. Для Хабаровска опасным считается уровень выше шести метров.

Что касается ситуации в крае, то ее мониторингом занимаются три группы спасателей в Верхнебуреинском и Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо. По сведениям khabmeteo.ru, 30—31 июля река Хор может достичь высоты 750−780 сантиметров. Вода угрожает посевам, сенокосам, дорогам местного значения, линиям ЛЭП, а также низинам в поселениях, которые не защищены дамбами. В частности, в зоне риска находятся поселки Кутузовка и Хор, село Дрофа.

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