Амур затопил прогулочную зону на хабаровской дамбе

Уровень Амура достиг 396 сантиметров. Вода уже начала подтапливать нижнюю часть берегоукрепительного сооружения на городской набережной — река залила прогулочную зону на дамбе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Уровень воды у краевой столицы вырос на 17 сантиметров за прошедшие сутки. В ближайшие два дня, по прогнозам гидрологов, река прибавит еще 30−35 сантиметров.

Напомним, что из-за подтопления береговой зоны с речного вокзала перенесли остановку теплоходов. Мэрия уже определила районы краевой столицы, которые могут первыми пострадать от «большой воды». К работе в условиях паводка готовы шесть групп МЧС.

По информации гидрологов, 3—4 августа Амур у Хабаровска может достичь отметки в 470−520 сантиметров. Для Хабаровска опасным считается уровень выше шести метров.