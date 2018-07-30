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05:33 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянка победила в конкурсе среди королев красоты во Франции

Она получила титул Miss Prestige Cannes International.

Иркутская модель Кристина Мищенко победила в конкурсе королев красоты, который проходил в конце июля в Каннах во Франции. Как девушка сообщила в своем микроблоге в Instagram, она получила титул Miss Prestige Cannes International.

«Яркое событие в моем 2018 году. Моему счастью не было предела, я до сих пор нахожусь в эйфории от всего происходящего, ведь всего за день до этого я сама организовала красивый конкурс красоты в Москве, и буквально через неделю в роли участницы, и ещё и победа», — поделилась впечатлениями Кристина Мищенко.

Девушка далеко не в первый раз побеждает в конкурсах красоты — за ее плечами уже победа в «Mrs. Europe» в Испании в 2015 году, «Mrs. Universal» в Америке в 2016 году и «Миссис Россия-Вселенная» в Москве в 2017 году. Кристина Мищенко также является основателем конкурса красоты «Миссис Россия-Вселенная» и детской школы моделей. На личном сайте девушки сообщается, что в своем первом конкурсе красоты она победила еще в 14-летнем возрасте.

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