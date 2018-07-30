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06:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Первая неделя августа в Красноярске будет прохладной и дождливой

Столбики термометров поднимутся до +23°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 58% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 30 июля, температура воздуха не поднимется выше +20°C. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 7 м/с.

Во вторник, 31 июля, метеорологи обещают солнечную погоду без осадков. Воздух прогреется до +20…+22°C.

«31 июля в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидаются сильные дожди, местами грозы», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В среду, 1 августа, в Красноярске потеплеет до +23°C. Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с.

Отметим, что первая половина августа не порадует красноярцев солнечной и ясной погодой. До середины месяца в городе будут лить затяжные дожди. Затем в Красноярск придет кратковременное потепление до +25..+27°C.

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