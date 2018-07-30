Первая неделя августа в Красноярске будет прохладной и дождливой
Столбики термометров поднимутся до +23°C.
Столбики термометров поднимутся до +23°C.
На предстоящей неделе синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 30 июля, температура воздуха не поднимется выше +20°C. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 7 м/с.
Во вторник, 31 июля, метеорологи обещают солнечную погоду без осадков. Воздух прогреется до +20…+22°C.
«31 июля в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидаются сильные дожди, местами грозы», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
Отметим, что первая половина августа не порадует красноярцев солнечной и ясной погодой. До середины месяца в городе будут лить затяжные дожди. Затем в Красноярск придет кратковременное потепление до +25..+27°C.