Первая неделя августа в Красноярске будет прохладной и дождливой

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 30 июля, температура воздуха не поднимется выше +20°C. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 7 м/с.

Во вторник, 31 июля, метеорологи обещают солнечную погоду без осадков. Воздух прогреется до +20…+22°C.

«31 июля в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидаются сильные дожди, местами грозы», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В среду, 1 августа, в Красноярске потеплеет до +23°C. Осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с.