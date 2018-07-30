Один лесной пожар потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 29 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали один пожар, который возник на площади 4 га в Усольском районе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, очаг потушили 11 сотрудников лесной охраны при помощи трех единиц техники.