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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Один лесной пожар потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 29 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали один пожар, который возник на площади 4 га в Усольском районе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, очаг потушили 11 сотрудников лесной охраны при помощи трех единиц техники.

Утром 30 июля в зоне космомониторинга в Катангском районе остаётся 12 природных пожаров общей площадью 27 565 га. Все они возникли из-за гроз. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение их не тушить.

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