Один лесной пожар потушили в Иркутской области
На землях лесного фонда в Иркутской области 29 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали один пожар, который возник на площади 4 га в Усольском районе. Как сообщает
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На землях лесного фонда в Иркутской области 29 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали один пожар, который возник на площади 4 га в Усольском районе. Как сообщает
Утром 30 июля в зоне космомониторинга в Катангском районе остаётся 12 природных пожаров общей площадью 27 565 га. Все они возникли