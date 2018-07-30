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05:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Осинниках местная жительница выпала с третьего этажа

Горожанку госпитализировали с тяжелыми травмами.

В Осинниках местная жительница выпала с балкона 3 этажа.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», 42-летняя горожанка выпала с балкона 3 этажа около 06:00 часов 29 июля. Инцидент произошел на улице Революции. По данным источника «Правоохранительного портала Кузбасса», женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Врачи диагностировали у женщины кататравму и перелом поясничного отдела позвоночника.

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