В Осинниках местная жительница выпала с третьего этажа

В Осинниках местная жительница выпала с балкона 3 этажа.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», 42-летняя горожанка выпала с балкона 3 этажа около 06:00 часов 29 июля. Инцидент произошел на улице Революции. По данным источника «Правоохранительного портала Кузбасса», женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.