В Осинниках местная жительница выпала с третьего этажа
Горожанку госпитализировали с тяжелыми травмами.
Горожанку госпитализировали с тяжелыми травмами.
В Осинниках местная жительница выпала с балкона 3 этажа.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», 42-летняя горожанка выпала с балкона 3 этажа около 06:00 часов 29 июля. Инцидент произошел на улице Революции. По данным источника «Правоохранительного портала Кузбасса», женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Врачи диагностировали у женщины кататравму и перелом поясничного отдела позвоночника.