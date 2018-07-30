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05:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске выявляют фиктивные браки

За пять месяцев 2018 года было аннулировано 7 разрешений на временное проживание.

Источник: Агентство «Москва»

Несколько случаев фиктивных браков выявили красноярские полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

За пять месяцев 2018 года было аннулировано 7 разрешений на временное проживание и три вида на жительство в связи с признанием брака с иностранцами фиктивным. Решение вынес суд.

Полицейские регулярно обнаруживают, что некоторые граждане регистрируют брак с заведомо корыстными целями, для того, чтобы получить временное разрешение на проживание без учета квоты и в дальнейшем легализоваться на территории России. В таких «семьях» супруги не проживают вместе, зарегистрированы по разным адресам. При этом срок нахождения в браке незначительный.

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