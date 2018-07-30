Красноярцы сразятся в гонке на офисных креслах

Желающие принять участие в гонке должны соответствовать всего двум требованиям: совершеннолетие и опыт офисной работы. Организаторами предусмотрено две номинации: «Офисный планктон» — личный зачёт, где участнику необходимо просто преодолеть дистанцию в 100 метров на скорость и не вставая с кресла и «Белые воротнички» — парное соревнование, где пилоту, который катит кресло и пассажиру, который на нём сидит, нужно преодолеть полосу препятствий. Количество участников в каждой номинации ограничивается 30 в личном зачёте и 30 парами в групповом.