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05:41 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцы сразятся в гонке на офисных креслах

11 августа в рамках празднования Дня физкультурника на центральной площадке «Татышев-парка» состоится первое в городе состязание «Гонки на офисных креслах».

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Желающие принять участие в гонке должны соответствовать всего двум требованиям: совершеннолетие и опыт офисной работы. Организаторами предусмотрено две номинации: «Офисный планктон» — личный зачёт, где участнику необходимо просто преодолеть дистанцию в 100 метров на скорость и не вставая с кресла и «Белые воротнички» — парное соревнование, где пилоту, который катит кресло и пассажиру, который на нём сидит, нужно преодолеть полосу препятствий. Количество участников в каждой номинации ограничивается 30 в личном зачёте и 30 парами в групповом.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9dnX4OGkHUw3BNoU85Z-yTDl63CT-kT3ONiDEBD7yLAqX2w/viewform до 9 августа включительно. Участникам разрешается модифицировать свои болиды всем, кроме моторов, а за самые необычные образы организаторы обещают поощрить призами. Кроме того, за победу в номинациях также предполагается награда от организаторов и партнёров мероприятия.

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