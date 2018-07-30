В Омской области вновь похолодает

Источник: Om1.ru

Специалисты ФГБУ Обь-Иртышского гидрометеоцентра поделились прогнозом погоды в Омске на ближайшие три дня. Как оказалось, рабочая неделя начнется с похолодания. Один высотный циклон, который стоял над Омском с начала третьей декады июля, сменился на другой.

Напомним, на минувшей неделе температура воздуха в отдельных районах области повышалась до +28 градусов по Цельсию. Сегодня, 30 июля, температура воздуха ночью снизилась до +9…+14°. Ветер будет дуть северного и северо-восточного направления с порывами до 15 м/с. Днем потеплеет лишь до +22 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, гроза.

Практически аналогичная погода ждет омичей и во вторник, 31 июля. Местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах ждут туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура ночью составит +7…+12°, днем потеплеет до +19…+24°.