В Омской области вновь похолодает
Температура воздуха ночью не будет превышать +10 градусов.
Температура воздуха ночью не будет превышать +10 градусов.
Специалисты ФГБУ
Напомним, на минувшей неделе температура воздуха в отдельных районах области повышалась до +28 градусов по Цельсию. Сегодня, 30 июля, температура воздуха ночью снизилась до +9…+14°. Ветер будет дуть северного и
Практически аналогичная погода ждет омичей и во вторник, 31 июля. Местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах ждут туман. Ветер
1 августа в Омской области пройдут дожди с грозой. Воздух прогреется до +26 в южных районах области и только до +16 в северных. Ветер сменит свое направление на западный.