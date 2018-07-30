Гребень паводка ушел из Амурской области в ЕАО
К Хабаровску волна должна подойти
К Хабаровску волна должна подойти
Гребень паводка на Амуре ушел из Амурской области и переместился в ЕАО. На всем протяжении реки в Амурской области наблюдается устойчивый спад: уровень за сутки снизился от 5 до 48 сантиметров. На реках Зея и Селемджа также сохранится тенденция понижения уровней воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Амурскую правду».
Приток воды к створам Бурейской и Зейской ГЭС в минувшие сутки снизился, но уровень водохранилищ продолжает расти, хоть и медленно.
Уровень водохранилища Зейской ГЭС не предполагает холостых сбросов в ближайшее время.
На 30 июля уровень Амура у Хабаровска составляет 396 см. Практически полностью затоплен центральный пляж, скрылась под водой прибрежная территория краевой набережной в районе стадиона им. Ленина.
Напомним, как ранее сообщало агентство, уровень Амура у Хабаровска растет на 30−40 см ежесуточно, по прогнозам дальневосточного управления Гидрометцентра, гребень паводка до Хабаровска должен дойти
На случай прихода большой воды, в Хабаровске подсчитывают количество жилых домов, которые могут оказаться в зоне затопления, а также выявляют потенциально опасные места и проверяют исправность техники и насосов, которые хранятся в резервном фонде городского управления ГО и ЧС.