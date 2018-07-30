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08:34 (мск), источник: Kazinform

Десять пешеходных зон обустроят в районе «Байконыр» Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Десять пешеходных зон обустроят в районе «Байконыр» Астаны, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«По многочисленным просьбам жителей, в районе начаты работы по обустройству улиц пешеходным тротуаром, которое на протяжении многих лет не могло найти свое решение. Проанализировав и обследовав территорию, для удобства жителей аппаратом акима района “Байқоңыр” было принято положительное решение касательно обустройства тротуарами нижеперечисленных адресов. На сегодняшний день, работы ведутся по улице Жубанова», — сообщил в Фейсбук аким района Ерлан Каналимов.

Аким районы сообщил, что в текущем году планируется обустройство и ремонт тротуаров по 10 адресам: ул. Жубанова, 27, ул. Отырар, 2, ул. Асан кайгы, 8, ул. Ташенова, 9, ул. Брусиловского, 5, ул. Садвокасова, 1, ул. Кеменгерулы, 31, Парк Ататюрк, сквер Ж. Жабаева, сквер по ул. Ташенова.

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