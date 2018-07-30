Десять пешеходных зон обустроят в районе «Байконыр» Астаны

«По многочисленным просьбам жителей, в районе начаты работы по обустройству улиц пешеходным тротуаром, которое на протяжении многих лет не могло найти свое решение. Проанализировав и обследовав территорию, для удобства жителей аппаратом акима района “Байқоңыр” было принято положительное решение касательно обустройства тротуарами нижеперечисленных адресов. На сегодняшний день, работы ведутся по улице Жубанова», — сообщил в Фейсбук аким района Ерлан Каналимов.