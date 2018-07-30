Железногорцы отпраздновали день города
Мероприятия по случаю празднования 68-й годовщины со дня основания Железногорска проходили всю неделю, но самые яркие состоялись в минувшую субботу.
Мероприятия по случаю празднования 68-й годовщины со дня основания Железногорска проходили всю неделю, но самые яркие состоялись в минувшую субботу.
Утром было традиционное праздничное шествие. В этом году оно посвящено 60-летию городского озера. И все костюмы, декорации, перфомансы, подготовленные горожанами, соответствовали главной теме — «Мифы и легенды городского озера». После этого на стадионе «Труд» состоялось награждение участников праздничного шествия и концертная программа детских коллективов ДК.
В этот день для железногорцев и гостей города были организованы различные культурные и спортивные мероприятия. На берегу озера проходили соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по — Железногорски». Здесь же желающих угощали свежесваренной ухой. На Аллее звезд работали выставка
В День города состоялось открытие новой беседки в Парке культуры и отдыха. Новый архитектурный объект парка — точная копия строения 50-х годов. Благодаря фотографиям из архива, в том числе и из личного архива Почётного гражданина Железногорска Маргариты Яковлевой, архитектор Сергей Ямалетдинов создал проект беседки. Восстановленная беседка высотой около 5 метров выполнена из нескольких пород дерева. На церемонии открытия Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин поблагодарил всех, кто участвовал в воссоздании утраченной беседки.
«Железногорск — гордость Красноярского края и России!, — заявил со сцены на стадионе “Труд” Александр Усс. — Ловлю себя на мысли, что испытываю глубокое уважение и чувство восхищения к людям, которые создавали этот город. Многие поколения живут и работают здесь. Это город атомной промышленности и космических технологий, жители которого показывают выдающиеся достижения и глубоко под землей, и в небе, в космосе. Железногорск переживал разные времена, но сейчас, я уверен, город находится на подъеме. Базовые предприятия — АО “ИСС” и
«Уважаемые железногорцы! Мы сегодня постарались сделать так, чтобы вы с утра в парке могли отдохнуть и хорошо провести время. Надеюсь, что нам это удалось, — обратился к железногорцам Игорь Куксин. — И на этом завершающем мероприятии хотел, чтобы вы получили большой заряд позитивной энергии и с новыми силами вошли в трудовую неделю. С праздником вас, железногорцы!».
В концертной программе выступили победители конкурса семейного караоке, участники