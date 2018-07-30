Железногорцы отпраздновали день города

Источник: НИА Красноярск

Утром было традиционное праздничное шествие. В этом году оно посвящено 60-летию городского озера. И все костюмы, декорации, перфомансы, подготовленные горожанами, соответствовали главной теме — «Мифы и легенды городского озера». После этого на стадионе «Труд» состоялось награждение участников праздничного шествия и концертная программа детских коллективов ДК.

В этот день для железногорцев и гостей города были организованы различные культурные и спортивные мероприятия. На берегу озера проходили соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по — Железногорски». Здесь же желающих угощали свежесваренной ухой. На Аллее звезд работали выставка ретро-фотографий «Хроники Железногорска: история в лицах», фотозоны, проводились мастер-классы, настольные и дворовые игры.

В День города состоялось открытие новой беседки в Парке культуры и отдыха. Новый архитектурный объект парка — точная копия строения 50-х годов. Благодаря фотографиям из архива, в том числе и из личного архива Почётного гражданина Железногорска Маргариты Яковлевой, архитектор Сергей Ямалетдинов создал проект беседки. Восстановленная беседка высотой около 5 метров выполнена из нескольких пород дерева. На церемонии открытия Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин поблагодарил всех, кто участвовал в воссоздании утраченной беседки.

Поздравить горожан приехал временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс. Он посетил ретро-аллею «Хроники Железногорска», пообщался с активистами движения «Мой двор — моя забота», на площадке «#Росатом вместе» познакомился с руководителями некоммерческих организации города и их социальными проектами.

«Железногорск — гордость Красноярского края и России!, — заявил со сцены на стадионе “Труд” Александр Усс. — Ловлю себя на мысли, что испытываю глубокое уважение и чувство восхищения к людям, которые создавали этот город. Многие поколения живут и работают здесь. Это город атомной промышленности и космических технологий, жители которого показывают выдающиеся достижения и глубоко под землей, и в небе, в космосе. Железногорск переживал разные времена, но сейчас, я уверен, город находится на подъеме. Базовые предприятия — АО “ИСС” и Горно-химический комбинат — имеют устойчивые заказы и надежные перспективы своего развития. Совсем недавно именно здесь принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития, что открывает большие возможности. Всё это — база для комфортной и, я надеюсь, более счастливой жизни в будущем. Поздравляю вас с праздником! Я искренне желаю каждой семье оптимизма, душевного равновесия, личного счастья и хорошего настроения».

«Уважаемые железногорцы! Мы сегодня постарались сделать так, чтобы вы с утра в парке могли отдохнуть и хорошо провести время. Надеюсь, что нам это удалось, — обратился к железногорцам Игорь Куксин. — И на этом завершающем мероприятии хотел, чтобы вы получили большой заряд позитивной энергии и с новыми силами вошли в трудовую неделю. С праздником вас, железногорцы!».