Приморцы побеждают жару с помощью странных шлемов
Необычный «шлем» обнаружен у пассажирки одной из городских маршруток, сообщает DEITA. RU.
Необычный «шлем» обнаружен у пассажирки одной из городских маршруток, сообщает DEITA. RU.
Так, очевидцы сфотографировали бабушку с листом капусты на голове. Видимо, это такое народное средство от жары, которая уже несколько дней властвует в Приморье.
В комментариях оригинальный отечественный способ спасения от духоты сравнили с инновациями Илона Маска.
Фотография опубликована в сообществе «Нновый Владивосток» Вконтакте.
Василий Кучин.