Омских грибников просят одеваться ярко

Источник: Комсомольская правда

Но любителей тихой охоты просят быть внимательнее в лесу. Одна из главных опасностей — возможность заблудиться.

— Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. Желательно, чтобы в одежде было что-то яркое — так вы будете постоянно приметны, не потеряетесь из виду своих друзей, вас легче будет найти спасателям, — советует пресс-служба областного МЧС.