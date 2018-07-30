Омских грибников просят одеваться ярко
В Омской области начался сезон грибов.
В Омской области начался сезон грибов.
Но любителей тихой охоты просят быть внимательнее в лесу. Одна из главных опасностей — возможность заблудиться.
— Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. Желательно, чтобы в одежде было
Также рекомендуют сообщить родственникам или знакомым, куда именно вы направляетесь, а также взять полностью заряженный сотовый. Кроме того, лучше идти в лес не одному, а компанией. Также стоит заранее договориться о месте, где вы потом встретитесь.