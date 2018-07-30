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07:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Омских грибников просят одеваться ярко

В Омской области начался сезон грибов.

Источник: Комсомольская правда

Но любителей тихой охоты просят быть внимательнее в лесу. Одна из главных опасностей — возможность заблудиться.

— Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя. Желательно, чтобы в одежде было что-то яркое — так вы будете постоянно приметны, не потеряетесь из виду своих друзей, вас легче будет найти спасателям, — советует пресс-служба областного МЧС.

Также рекомендуют сообщить родственникам или знакомым, куда именно вы направляетесь, а также взять полностью заряженный сотовый. Кроме того, лучше идти в лес не одному, а компанией. Также стоит заранее договориться о месте, где вы потом встретитесь.

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