Хабаровчанам предлагают выразить любовь к хоккею принтом

Хабаровским любителям хоккея предлагают стать участниками международного конкурса на лучший дизайн неигровой одежды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

До 20 августа каждый желающий, вне зависимости от его навыков дизайна, может создать принт, выражающий любовь фанатов и игроков к хоккею. Одежду с дизайнами победителей будут носить болельщики клубов, любители ледового спорта и игроки команд вне игр. Организатор конкурса — официальный лицензиант КХЛ, интернет-магазин товаров с оригинальными принтами Vsemayki.ru.

Участники конкурса могут разработать дизайн для лиги или отдельного хоккейного клуба, еще одна номинация — выбор Vsemayki.ru. Победители в каждой из трех категорий получат по 20 000 рублей.

Лучших будет выбирать комитет КХЛ, представители команд и дизайнерское жюри Vsemayki.ru. В списке клубов-участников — хабаровский «Амур».

Представить свой дизайн необходимо с помощью прототипов до 20.08.2018 на konkurs@vsemayki.ru.