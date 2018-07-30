Хабаровчанам предлагают выразить любовь к хоккею принтом
Автор лучшего дизайна неигровой одежды получит денежный приз.
Автор лучшего дизайна неигровой одежды получит денежный приз.
Хабаровским любителям хоккея предлагают стать участниками международного конкурса на лучший дизайн неигровой одежды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
До 20 августа каждый желающий, вне зависимости от его навыков дизайна, может создать принт, выражающий любовь фанатов и игроков к хоккею. Одежду с дизайнами победителей будут носить болельщики клубов, любители ледового спорта и игроки команд вне игр. Организатор конкурса — официальный лицензиант КХЛ,
Лучших будет выбирать комитет КХЛ, представители команд и дизайнерское жюри Vsemayki.ru. В списке
Представить свой дизайн необходимо с помощью прототипов до
Правила конкурса и исходники файлов доступны в группе конкурса и в официальных аккаунтах Vsemayki.ru в соцсетях.