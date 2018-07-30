Еще на 4 месяца продлили домашний арест директору «Гравитации» в Иркутске
Её обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Её обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Еще на четыре месяца продлили домашний арест генеральному и техническому директорам ООО «Кайзен», которые устраивали
Напомним, в первый день июня в центре «Гравитация», который был расположен на
Теперь генерального и технического директоров обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а, б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ).