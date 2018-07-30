Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Детали смертельной драки россиянина и украинца в Турции - СМИ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Футболисты сборной России с женами посетили церемонию в Кремле
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Дождавшаяся мужа из тюрьмы Овсиенко заговорила о детях
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Силуанов исключил торг в обсуждении пенсионного возраста
Беременная погибла на пляже в РФ
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
06:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Еще на 4 месяца продлили домашний арест директору «Гравитации» в Иркутске

Её обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Источник: AP 2018

Еще на четыре месяца продлили домашний арест генеральному и техническому директорам ООО «Кайзен», которые устраивали научно-развлекательные опыты в центре «Гравитация» в Иркутске, где 1 июня пострадали дети. Такое решение принял Октябрьский районный суд города, сообщила 27 июля пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Напомним, в первый день июня в центре «Гравитация», который был расположен на торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ», произошло возгорание, в результате которого различные ожоги получили восемь детей от пяти до 13 лет. Во время одного из химических опытов, которые проводил аниматор, произошел выброс газа, он попал на газовую горелку и воспламенился, попав на детей, которые сидели на первом ряду.

Теперь генерального и технического директоров обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а, б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Эксперты предсказали курс рубля на август
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь