На артистов балета будут обучать в Иркутске
С нового учебного года в Иркутском театральном училище студентов начнут обучать новой специальности — артист балета.
С нового учебного года в Иркутском театральном училище студентов начнут обучать новой специальности — артист балета.
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Спектакль состоялся по приглашению губернатора и при поддержке правительства Приангарья, министерства культуры и архивов региона и министерства культуры Московской области. Организатор выступления — Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.
«Тяга у людей к этому виду искусства очень большая. Думаю, что Байкал и Ангара — очень подходящая площадка для балета “Лебединое озеро”, — сказал Сергей Левченко. — Атмосфера очень хорошая, место историческое. Думаю, что людям, которые сегодня пришли на спектакль, все понравилось».
Чтобы исполнение балета под открытым небом стало возможно, в этнографическом музее на берегу Ангары оборудовали зрительную зону и сценическую площадку со специальным линолеумом. И артисты, и зрители отметили, что действие спектакля органично вписалось в природный ландшафт музея «Тальцы».
«Очень хорошая сцена, очень хорошая атмосфера. И та панорама, которая открывается за сценой, — все работает на одну картинку. Энергетика этого места располагает к размышлениям и созерцанию прекрасного. Бесконечное небо, вода, леса дремучие, как в сказке, — потрясающая атмосфера, — сказал руководитель театра “Русский Балет” Вячеслав Гордеев. — Я думаю, это опыт, у которого будут последователи. Мы не меняем хореографию, мы показываем спектакль в новых условиях. Это привносит новизну и свежесть».
Справка. Театр «Русский Балет» был основан в 1984 году. Его создатель и бессменный художественный руководитель — выдающийся танцовщик, премьер Большого театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. «Русский Балет» часто гастролирует за рубежом. Его знают в странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока. В труппе более семидесяти танцовщиков. Среди них — заслуженные артисты, участники и победители международных конкурсов балета, работают и проходят стажировку артисты из Японии, Италии, США. Большую часть репертуара театра занимают классические постановки — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шопениана», «Шахерезада», «Чиполлино».