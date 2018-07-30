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06:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

На артистов балета будут обучать в Иркутске

С нового учебного года в Иркутском театральном училище студентов начнут обучать новой специальности — артист балета.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко, который 28 июля 2018 года побывал на балете «Лебединое озеро», который прошёл под открытым небом в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутском районе. Балет исполнили артисты Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Спектакль состоялся по приглашению губернатора и при поддержке правительства Приангарья, министерства культуры и архивов региона и министерства культуры Московской области. Организатор выступления — Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

«Тяга у людей к этому виду искусства очень большая. Думаю, что Байкал и Ангара — очень подходящая площадка для балета “Лебединое озеро”, — сказал Сергей Левченко. — Атмосфера очень хорошая, место историческое. Думаю, что людям, которые сегодня пришли на спектакль, все понравилось».

Губернатор отметил, что Иркутская область стала вторым регионом, где труппа театра «Русский балет» исполнила «Лебединое озеро» под открытым небом. Ранее выступление состоялось в Липецкой области на озере вблизи города Лебедянь.

Чтобы исполнение балета под открытым небом стало возможно, в этнографическом музее на берегу Ангары оборудовали зрительную зону и сценическую площадку со специальным линолеумом. И артисты, и зрители отметили, что действие спектакля органично вписалось в природный ландшафт музея «Тальцы».

«Очень хорошая сцена, очень хорошая атмосфера. И та панорама, которая открывается за сценой, — все работает на одну картинку. Энергетика этого места располагает к размышлениям и созерцанию прекрасного. Бесконечное небо, вода, леса дремучие, как в сказке, — потрясающая атмосфера, — сказал руководитель театра “Русский Балет” Вячеслав Гордеев. — Я думаю, это опыт, у которого будут последователи. Мы не меняем хореографию, мы показываем спектакль в новых условиях. Это привносит новизну и свежесть».

Справка. Театр «Русский Балет» был основан в 1984 году. Его создатель и бессменный художественный руководитель — выдающийся танцовщик, премьер Большого театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. «Русский Балет» часто гастролирует за рубежом. Его знают в странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока. В труппе более семидесяти танцовщиков. Среди них — заслуженные артисты, участники и победители международных конкурсов балета, работают и проходят стажировку артисты из Японии, Италии, США. Большую часть репертуара театра занимают классические постановки — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шопениана», «Шахерезада», «Чиполлино».

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