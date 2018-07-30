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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Экспедиция «АвиаПоиск» отправляется в Хабаровский край на поиски разбившихся самолетов

Искатели побывают в Амурском и Советско-Гаванском районах, в районе имени Полины Осипенко.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровский край направляется экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск». Ее участники с 31 июля по 20 августа попытаются найти на территории региона обломки разбившихся самолетов. Специалисты в первую очередь отправятся в Амурский и Советско-Гаванский районы, в район имени Полины Осипенко.

По информации поискового объединения в районе имени Полины Осипенко специалисты будут работать на месте гибели двух самолетов DC-3 и ТБ-3, столкнувшихся в небе 4 октября 1938 года. В Советско-Гаванском районе искатели побывают возле метеостанции Иоли, где 1 февраля 1951 года потерпел крушение самолет Ли-2, а в Амурском районе посетят гору Маглой, где 13 октября 1951 года разбился и сгорел транспортный самолёт Ли-2. Из шести членов того экипажа выжить удалось лишь одному борттехнику Ивану Мозжухину.

Кроме Хабаровского края отряды экспедиции также отправятся в Приморский край и Еврейскую автономную область. Искатели собираются обследовать места катастроф и поднять останки экипажей. После поездки участники проекта выпустят книгу «Навечно в небе».

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