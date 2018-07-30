Экспедиция «АвиаПоиск» отправляется в Хабаровский край на поиски разбившихся самолетов
Искатели побывают в Амурском и
Искатели побывают в Амурском и
В Хабаровский край направляется экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск». Ее участники с 31 июля по 20 августа попытаются найти на территории региона обломки разбившихся самолетов. Специалисты в первую очередь отправятся в Амурский и
По информации поискового объединения в районе имени Полины Осипенко специалисты будут работать на месте гибели двух самолетов DC-3 и ТБ-3, столкнувшихся в небе 4 октября 1938 года. В
Кроме Хабаровского края отряды экспедиции также отправятся в Приморский край и Еврейскую автономную область. Искатели собираются обследовать места катастроф и поднять останки экипажей. После поездки участники проекта выпустят книгу «Навечно в небе».