Экспедиция «АвиаПоиск» отправляется в Хабаровский край на поиски разбившихся самолетов

В Хабаровский край направляется экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск». Ее участники с 31 июля по 20 августа попытаются найти на территории региона обломки разбившихся самолетов. Специалисты в первую очередь отправятся в Амурский и Советско-Гаванский районы, в район имени Полины Осипенко.

По информации поискового объединения в районе имени Полины Осипенко специалисты будут работать на месте гибели двух самолетов DC-3 и ТБ-3, столкнувшихся в небе 4 октября 1938 года. В Советско-Гаванском районе искатели побывают возле метеостанции Иоли, где 1 февраля 1951 года потерпел крушение самолет Ли-2, а в Амурском районе посетят гору Маглой, где 13 октября 1951 года разбился и сгорел транспортный самолёт Ли-2. Из шести членов того экипажа выжить удалось лишь одному борттехнику Ивану Мозжухину.