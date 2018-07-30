Июль попрощается со Средним Уралом дождями и северным ветром
При комфортных температурах воздуха.
При комфортных температурах воздуха.
Небольшие дожди сохранятся в Свердловской области в начале наступившей рабочей недели. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, до 1 августа включительно в регионе будет облачно с прояснениями, днем температура воздуха будет достигать 24−27 градусов тепла, ночью — от +8 до +15. Ветер преимущественно северного направления с порывами до 9 метров в секунду.
Днем температура воздуха в мегаполисе будет колебаться в пределах 20−25 градусов со знаком «плюс», ночью — 10−15 градусов тепла. Ветер будет северным с порывами 4−9 метров в секунду.