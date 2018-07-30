Июль попрощается со Средним Уралом дождями и северным ветром

Небольшие дожди сохранятся в Свердловской области в начале наступившей рабочей недели. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, до 1 августа включительно в регионе будет облачно с прояснениями, днем температура воздуха будет достигать 24−27 градусов тепла, ночью — от +8 до +15. Ветер преимущественно северного направления с порывами до 9 метров в секунду.

В Екатеринбурге в начале недели также будет облачно. Осадков не ожидается 31 июля, а вот сегодня и в среду, по данным синоптиков, жителям уральской столицы стоит ждать небольших дождей.