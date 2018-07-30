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07:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Июль попрощается со Средним Уралом дождями и северным ветром

При комфортных температурах воздуха.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 61% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: УралИнформБюро

Небольшие дожди сохранятся в Свердловской области в начале наступившей рабочей недели. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, до 1 августа включительно в регионе будет облачно с прояснениями, днем температура воздуха будет достигать 24−27 градусов тепла, ночью — от +8 до +15. Ветер преимущественно северного направления с порывами до 9 метров в секунду.

В Екатеринбурге в начале недели также будет облачно. Осадков не ожидается 31 июля, а вот сегодня и в среду, по данным синоптиков, жителям уральской столицы стоит ждать небольших дождей.

Днем температура воздуха в мегаполисе будет колебаться в пределах 20−25 градусов со знаком «плюс», ночью — 10−15 градусов тепла. Ветер будет северным с порывами 4−9 метров в секунду.

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