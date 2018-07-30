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07:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

Разгул стихии на Южном Урале грозит продолжиться.

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Источник: Reuters

Штормовое предупреждение продлено, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем, 30 июля, в Челябинской области ожидаются грозы, град, очень сильные дожди, при грозах скорость ветра усилится до 15−20 метров в секунду.

Жителям рекомендуют убрать вещи с балконов. Находясь на улице, избегать шатких строений и конструкций, деревьев, рекламных щитов, мостов, эстакад и линий электропередач. Во время ливня пешеходам, в частности, советуют не спускаться в подземные переходы, а водителям — не пытаться преодолеть подтопленные участки, а съехать на обочину дороги и остановиться.

Напомним, ливни прошли в регионе накануне. Из-за сильных осадков оказались затоплены улицы не только в Челябинске, но и в других городах.

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