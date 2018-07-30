Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области
Разгул стихии на Южном Урале грозит продолжиться.
Разгул стихии на Южном Урале грозит продолжиться.
Штормовое предупреждение продлено, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем, 30 июля, в Челябинской области ожидаются грозы, град, очень сильные дожди, при грозах скорость ветра усилится до 15−20 метров в секунду.
Жителям рекомендуют убрать вещи с балконов. Находясь на улице, избегать шатких строений и конструкций, деревьев, рекламных щитов, мостов, эстакад и линий электропередач. Во время ливня пешеходам, в частности, советуют не спускаться в подземные переходы, а водителям — не пытаться преодолеть подтопленные участки, а съехать на обочину дороги и остановиться.
Напомним, ливни прошли в регионе накануне.