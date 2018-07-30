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07:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Демском районе Уфы появится новый сквер

Работы по обустройству новой зоны отдыха уже начались.

В столице Башкирии появится еще одна новая зона отдыха. На этот раз — в Демском районе Уфы. Его площадь составит 960 квадратных метров. Парк расположится в микрорайоне «Серебряный ручей». Здесь установят детскую площадку, скамейки, фонари. Также обустроят велосипедную дорожку и дорожку для пеших прогулок.

В администрации города отметили, что Демский район считается «зеленым» районом столицы. Только в этом году на территории района посадили более трех тысяч саженцев различных деревьев. Количество скверов в районе тоже растет: «Аллея сказок», велодорожка рядом с лицеем № 123, дендропарк в лесопарковой зоне Баланово.

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