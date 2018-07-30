К началу августа на Средний Урал пришло умеренное тепло

Источник: AP 2018

Небольшие дожди, северный ветер и умеренное тепло ожидается в последние дни июля и первые дни августа. Причиной стал пришедший в Свердловскую область арктический циклон, сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».

Начало рабочей недели на Среднем Урале окажется теплой, но с переменной облачностью, небольшими дождями и северным ветром. Причиной тому — пришедший арктический циклон. «Северная прохлада охватит южные районы области. В последние дни июля и в начале августа ожидаются небольшие дожди, северный умеренный ветер, невысокая температура: ночью +7… +12С°, днем +16… +20С°», — рассказала ранее ведущий синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Уральские синоптики прогнозируют сегодня в отдельных местах Среднего Урала небольшие дожди, а на юге области — до умеренных. В остальные дни также ожидаются дожди. В среду могут пройти грозы. Ветер будет менять свое направление с северо-восточного на северо-западный и северный.