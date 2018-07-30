Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова высказалась
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Мария Порошина показала редкое фото 2-летней дочки
Почему в СССР обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
«Ваш поезд ушел»: ради кого Андрей Данилко оставляет сцену
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Реакция Путина на призыв футболиста Дзюбы
СМИ: 29-летняя модель из Болгарии стала монстром после пластики
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16Лесные пожары в Греции
15:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

К началу августа на Средний Урал пришло умеренное тепло

Синоптики сообщили о подступившем арктическом циклоне.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

Небольшие дожди, северный ветер и умеренное тепло ожидается в последние дни июля и первые дни августа. Причиной стал пришедший в Свердловскую область арктический циклон, сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».

Начало рабочей недели на Среднем Урале окажется теплой, но с переменной облачностью, небольшими дождями и северным ветром. Причиной тому — пришедший арктический циклон. «Северная прохлада охватит южные районы области. В последние дни июля и в начале августа ожидаются небольшие дожди, северный умеренный ветер, невысокая температура: ночью +7… +12С°, днем +16… +20С°», — рассказала ранее ведущий синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Уральские синоптики прогнозируют сегодня в отдельных местах Среднего Урала небольшие дожди, а на юге области — до умеренных. В остальные дни также ожидаются дожди. В среду могут пройти грозы. Ветер будет менять свое направление с северо-восточного на северо-западный и северный.

При этом температура воздуха остается теплой: сегодня в Свердловской области от +19 до +24С°, завтра — от +22 до +27С°, а в первый день августа — от +20 до +25С°. В Екатеринбурге также нет резких изменений: в понедельник и вторник — +21С°, а в среду — до +24С°.

Все новости региона
«Подумайте, прежде чем отдать ребенка в футбол» - эксперт
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Кенийский подросток придумал фонарь от хищников (видео)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
«Земля опускалась, лес уходил». Как возникают провалы в земле
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь